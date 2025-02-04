Trakya Teknopark'ta geliştirilen yazılım, tarımsal üretimde kolaylık sağlıyor
GÖKHAN ZOBAR - Edirne'deki Trakya Teknopark'ta tarımsal yazılım üzerine çalışmalar yapan bir firma, geliştirdiği yapay zeka destekli yazılımla üreticilere daha verimli kaynak yönetimi ve tarımsal üretim süreci planlaması imkanı sağlıyor.
GÖKHAN ZOBAR - Edirne'deki Trakya Teknopark'ta tarımsal yazılım üzerine çalışmalar yapan bir firma, geliştirdiği yapay zeka destekli yazılımla üreticilere daha verimli kaynak yönetimi ve tarımsal üretim süreci planlaması imkanı sağlıyor.
Edirne'de tarımsal üretim de yapan yazılımcı Ercan Baş, kendi ürün yetiştirme süreçlerindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak bir yazılım geliştirmeye başladı.
Teknoparkta 3 yıl önce yazılım firmasını kuran, "Farmtar" adını verdiği uygulamayı geliştirmek için 4 kişilik yazılım ekibiyle çalışmalara başlayan Baş, bu süreçte Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) destek aldı.
Geleneksel tarım yöntemlerini teknoloji ile harmanlayıp sürdürülebilirlik ve verimliliği artırmaya destek olan uygulama, toprak hazırlığından hasada, stok yönetiminden maliyet analizine kadar üretim süreçlerindeki aşamaları dijitalleştirme olanağı sağlıyor.
Üretim yapılan arazinin özelliklerini, kullanılan tohum, gübre ve ilaçların bilgisini analiz eden uygulama, hava durumu verileriyle yapay zeka destekli çözüm önerileri ve kullanım tavsiyeleri sunuyor.
AR-GE çalışmaları devam eden uygulama, yurt içi ve yurt dışındaki orta ve büyük ölçekli tarımsal üreticilerden talep görüyor.
- "Girilen verilere göre, yapay zeka bir sonraki adım için tavsiyeler sunuyor"
Baş, AA muhabirine, kendi ihtiyaçlarından yola çıkarak tasarlamaya başladığı uygulamanın üreticilere pek çok fayda sağladığını söyledi.
Uygulamanın kullanıcılara üretim sürecinin tümünü kontrol etme imkanı sağladığını belirten Baş, "Uygulama tarımsal üretim aşamalarının, yönetim, planlama, stok, maliyet ve satış gibi tüm detaylarını içeren kapsamlı bir yazılım. Bu yazılım sayesinde hangi tarlaya ne kadar uygulama yapıldığını ve tarlaya ne kadar gider harcandığını kullanıcılar görebiliyor." dedi.
Baş, tarımsal üreticilerin gereksinim duyabileceği tüm özellikleri barındıran bir ekosistem oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.
Tohum alım sürecinden hasat edilen ürünün satış sürecine kadar tüm işlemleri kapsayan bir uygulama geliştirdiklerini anlatan Baş, şunları kaydetti:
"Bu uygulama tarımsal üreticilere, üretim sürecini dijitalleştirme imkanı sunuyor. Böylece maliyetlerde düşüş, verimde artış sağlanabiliyor. Tüm süreçlerde elde edilen kaliteli çıktılar ile daha profesyonel ve daha doğru tarım uygulamaları yapma imkanı sunuyoruz. Yapay zekadan da faydalanıyoruz. Girilen verilere göre, elde edilen çıktılar üzerinden yapay zeka bir sonraki adım için tavsiyeler sunuyor. Bu tavsiyelerle en doğru uygulamalara 'bir ziraat mühendisinden tavsiye almış gibi' erişebilip, işlemleri operasyonel olarak planlayabiliyorsunuz. Bizim eğittiğimiz bize özel bir yapay zeka. İşaretlenen arazinin coğrafi konumu, toprak yapısı, yapılan işlemler, önceki ve tahmin edilen hava durumuna göre daha sonra yapılacak işlemler için yapay zeka bir tavsiye oluşturuyor."
Ercan Baş, Bulgaristan ve Romanya başta olmak üzere Balkanlar'daki ülkelere yazılımı ihraç ettiklerini, ilerleyen aylarda daha çok ülkeye ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.
- "Yapay zeka çalışmalarına önem veriyoruz"
Trakya Teknopark Genel Müdürü Hüseyin Dönmez ise yapay zeka çalışmalarına çok önem verdiklerini söyledi.
Teknopark ve Trakya Üniversitesinin işbirliğiyle yapay zeka, dijital dönüşüm ve tarımda dijitalleşme konularında çalıştaylar yaptıklarını belirten Dönmez, "Teknoparktaki bir firmamız da tarımsal verimliliği artırmayı sağlayan bir yazılım geliştirdi. Biz de bu firmamıza kurulum, patent süreci ve özellikle yurt dışına yazılım ihracatı sağlanması konusunda destek veriyoruz." diye konuştu.
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