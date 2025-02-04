Trakya Teknopark'ta geliştirilen yazılım, tarımsal üretimde kolaylık sağlıyor

GÖKHAN ZOBAR - Edirne'deki Trakya Teknopark'ta tarımsal yazılım üzerine çalışmalar yapan bir firma, geliştirdiği yapay zeka destekli yazılımla üreticilere daha verimli kaynak yönetimi ve tarımsal üretim süreci planlaması imkanı sağlıyor.

Edirne'de tarımsal üretim de yapan yazılımcı Ercan Baş, kendi ürün yetiştirme süreçlerindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak bir yazılım geliştirmeye başladı.

Teknoparkta 3 yıl önce yazılım firmasını kuran, "Farmtar" adını verdiği uygulamayı geliştirmek için 4 kişilik yazılım ekibiyle çalışmalara başlayan Baş, bu süreçte Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) destek aldı.

Geleneksel tarım yöntemlerini teknoloji ile harmanlayıp sürdürülebilirlik ve verimliliği artırmaya destek olan uygulama, toprak hazırlığından hasada, stok yönetiminden maliyet analizine kadar üretim süreçlerindeki aşamaları dijitalleştirme olanağı sağlıyor.

Üretim yapılan arazinin özelliklerini, kullanılan tohum, gübre ve ilaçların bilgisini analiz eden uygulama, hava durumu verileriyle yapay zeka destekli çözüm önerileri ve kullanım tavsiyeleri sunuyor.

AR-GE çalışmaları devam eden uygulama, yurt içi ve yurt dışındaki orta ve büyük ölçekli tarımsal üreticilerden talep görüyor.

- "Girilen verilere göre, yapay zeka bir sonraki adım için tavsiyeler sunuyor"

Baş, AA muhabirine, kendi ihtiyaçlarından yola çıkarak tasarlamaya başladığı uygulamanın üreticilere pek çok fayda sağladığını söyledi.

Uygulamanın kullanıcılara üretim sürecinin tümünü kontrol etme imkanı sağladığını belirten Baş, "Uygulama tarımsal üretim aşamalarının, yönetim, planlama, stok, maliyet ve satış gibi tüm detaylarını içeren kapsamlı bir yazılım. Bu yazılım sayesinde hangi tarlaya ne kadar uygulama yapıldığını ve tarlaya ne kadar gider harcandığını kullanıcılar görebiliyor." dedi.

Baş, tarımsal üreticilerin gereksinim duyabileceği tüm özellikleri barındıran bir ekosistem oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.