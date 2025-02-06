Edirne'nin merkez caddesindeki "sokak sağlıklaştırma" çalışmaları devam ediyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, kent merkezinde başlatılan sokak sağlıklaştırma çalışmalarını inceledi.

Vali Sezer, Saraçlar Caddesi'ndeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı ve esnafla sohbet etti.

Sezer gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'nin en büyük restorasyon projelerinden birinin hızla devam ettiğini söyledi.

Saraçlar Caddesi'nin karşılıklı uzunluğunun 1400 metre olduğunu ve projenin 200'ün üzerine iş yerini etkilediğini belirten Sezer, "Biten yerlerimiz var ve önümüzdeki hafta birçok yerde iskeleleri kaldıracağız ve yapılan iş ortaya çıkacak. Caddenin zemini ile ilgili hazırlanan proje tamamlandı çalışmaları da hızlı şekilde devam edecek." dedi.

Sezer proje çalışmalarının, Çilingirler ile Balık Pazarı caddeleri ve Kaleiçi'ne doğru devam ettiğini ifade etti.

Edirne'nin tamamıyla dönüşmesini hedeflediklerini belirten Sezer, "Edirne, dünyada tarihi ve kültürel yapılara sahip ender şehirlerden biri. Dolayısıyla bütünüyle dönüşmesi Cumhurbaşkanımızın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ve Kültür ve Turizim bakanlıkları ile Valilik destekleriyle devam ediyor. Esnaflarımızla görüştük ve herkeste büyük bir umut var. Yapılan işten herkesin memnuniyeti var. Bu bizim açımızdan önemli. Çünkü daha sonra yapılacak işlere de referans olacak işler bunlar." dedi.

- "Saraçlar şehrin kalbi"

Vali Sezer, Saraçlar Caddesi'nin şehrin kalbi olduğunu dile getirdi.

Şehrin kalbinin 24 saat cıvıl cıvıl olması yerli ve yabancı turistleri çekmesini istediklerini söyleyen Sezer, "Kent merkezine çok önem veriyoruz. Buradan Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Kültür ve Turizm bakanlıklarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel Edirne'mize yakışan bir iş çıkacaktır diye düşünüyorum." diye konuştu.

Vali Sezer'e incelemede Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Kültür Varlıklarını koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu da eşlik etti.