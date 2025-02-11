TÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin ödüllü projeleri sergilendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin katıldıkları yarışmalarda başarı kazanan projeleri sergilendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Mimarlık Fakültesi Mimar Sinan Amfisi'nde düzenlenen programda, standartların başarıyı yakalamak için yeterli olmadığını belirtti.

Büyük başarıları elde eden insanların standardın dışına çıktıklarını aktaran Hatipler, "Mimarlık ucu bucağı olmayan bir okyanusa benziyor. Bu okyanusta merak, ilgi ve bilgiyle donanarak yol alacaksınız." ifadelerini kullandı.

Hatipler, öğrencilerin yarışmalara katılmasının ve bu yarışmalardan ödülle dönmesinin büyük bir başarı olduğunu kaydetti.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiha Kartal da başarılı öğrenciler tebrik etti.

Konuşmaların ardından başarılı öğrencilere sertifikaları verildi, sergi gezildi.