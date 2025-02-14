Edirne'de minibüsle motosikletin çarpışması kask kamerasında

Zaman zaman araçların kendilerini trafikte sıkıştırdığından dolayı kazaların yaşandığına dikkati çeken Doğan, motosiklet sürücülerine mutlaka kask ve koruyucu kıyafetler kullanmalarını tavsiye etti.

Doğan, tedavisinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, araç kullanıcılarından trafikte motosiklet sürücülerine karşı daha dikkatli olmalarını istedi.

Kaza anı, Doğan'ın kask kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, motosikletlinin bir anda şerit değiştiren minibüsle çarpışması, sürücünün düşmesi, motosikletin ise yaklaşık 50 metre asfaltta sürüklenmesi yer aldı.

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