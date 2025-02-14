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        Edirne'de minibüsle motosikletin çarpışması kask kamerasında

        Edirne'de minibüsle motosikletin çarpıştığı kazayı kask kamerası kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 13:00 Güncelleme: 14.02.2025 - 13:00
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        Edirne'de minibüsle motosikletin çarpışması kask kamerasında
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        Edirne'de minibüsle motosikletin çarpıştığı kazayı kask kamerası kaydetti.

        Tuba Doğan'ın kullandığı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda bir anda şerit değiştiren Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne (ETUS) ait minibüsle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralı sürücü, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı, Doğan'ın kask kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, motosikletlinin bir anda şerit değiştiren minibüsle çarpışması, sürücünün düşmesi, motosikletin ise yaklaşık 50 metre asfaltta sürüklenmesi yer aldı.

        Doğan, tedavisinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, araç kullanıcılarından trafikte motosiklet sürücülerine karşı daha dikkatli olmalarını istedi.

        Zaman zaman araçların kendilerini trafikte sıkıştırdığından dolayı kazaların yaşandığına dikkati çeken Doğan, motosiklet sürücülerine mutlaka kask ve koruyucu kıyafetler kullanmalarını tavsiye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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