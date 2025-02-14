Minibisün çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
EDİRNE'de sinyal vermeden şerit değiştirdiği belirtilen minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü düşerek yaralandı.
EDİRNE'de sinyal vermeden şerit değiştirdiği belirtilen minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü düşerek yaralandı. O anlar motosikletin kamerasına yansıdı.
Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne (ETUS) bağlı minibüsün sürücüsü, Atatürk Bulvarı’nda sinyal vermeden şerit değiştirmek isteyince, arkadan gelen Tuba Doğan'ın kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen Doğan, yaralandı. Kazada Doğan, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, motosikletin araç kamerasına yansıdı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.