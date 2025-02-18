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        GÜNCELLEME 2 - Edirne'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü

        Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 12:50 Güncelleme: 18.02.2025 - 12:56
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        GÜNCELLEME 2 - Edirne'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü
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        Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

        Süloğlu ilçesindeki Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren alüminyum fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı.

        Bu arada fabrika çalışanlarından bir kısmı olayı görüntülemeye çalışan basın mensuplarını engelledi.

        - "En hafif şekilde yangın atlatıldı"

        Edirne Valisi Yunus Sezer, fabrikada incelemede bulundu, fabrika yetkililerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Sezer, incelemenin ardından gazetecilere, yangına itfaiye ekiplerince kısa sürede müdahale edildiğini söyledi.

        Hızlı müdahaleyle yangının hem fabrikanın diğer bölgelerine hem de diğer fabrikalara sıçramasının engellendiğini belirten Sezer, "En hafif şekilde yangın atlatıldı. Çok şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanma söz konusu değil. Geçmiş olsun diyoruz. Hem fabrikanın kendi ekipleri hızlı müdahale ettiler hem de itfaiyemiz hızlı şekilde müdahale ederek yangının daha da büyümesini engelledi. Allah daha beterinden saklasın." dedi.

        Vali Sezer'e, Süloğlu Kaymakamı Tarık Emre Uşen, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, OSB Müdürü Murat Ilıcak ve fabrika yetkilileri eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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