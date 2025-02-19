Edirne'de bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Nişancıpaşa Mahallesi Mahmut Ağa Çıkmazı Sokak'taki evlerinde K.K. (19) ile babası M.K. (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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