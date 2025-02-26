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        Trakya Üniversitesi'nde "Sezai Karakoç: Bir Ustanın Doğuşu" paneli düzenlendi

        Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Danışma Kurulu Üyesi, eski Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı, yazar Temel Hazıroğlu, Sezai Karakoç'un geleneksel değerlere yeni bir halka ilave edebilecek tarzda bir çıkışın temellerini oluşturduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 16:36 Güncelleme: 26.02.2025 - 16:47
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        Trakya Üniversitesi'nde "Sezai Karakoç: Bir Ustanın Doğuşu" paneli düzenlendi
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        Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Danışma Kurulu Üyesi, eski Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı, yazar Temel Hazıroğlu, Sezai Karakoç'un geleneksel değerlere yeni bir halka ilave edebilecek tarzda bir çıkışın temellerini oluşturduğunu belirtti.

        Hazıroğlu, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Sezai Karakoç: Bir Ustanın Doğuşu" panelinde, hayatını "Diriliş Nesli" dediği yeni bir gençliğin yetişmesine adayan Sezai Karakoç'u anlattı.

        Karakoç'un son asrın en büyük şairlerinden olduğunu belirten Hazıroğlu, Karakoç'un yazarlıktan öte, bir düşünce adamı olduğunu ifade etti

        İnsanlık ve İslam dünyasının büyük bir krizin içerisinde olduğunu söyleyen Hazıroğlu, "Bir tür çıkış, çözüm aranıyor. Bizim İslam dünyasında son 200 yıllık süreçte sürekli 'bu çöküşten nasıl çıkabiliriz' diye tartışmalar var." dedi.

        Karakoç'un İslam düşüncesini yeni bir dille sunan son asrın en büyük düşünürlerinden olduğunu aktaran Hazıroğlu, şunları kaydetti:

        "Bu açıdan baktığımızda 'diriliş' aslında sahibinin de üzerine çıkmış bir düşüncedir. Geleneksel düşünceye baktığımızda bir tarafta muhafazakar, tarihsel değerlere bağlı bir ana akım, diğer tarafta Batı'ya özenmiş Batıcı bir akım var. Bu iki ana akımın içinden üçüncü bir akım olarak Sezai Bey, hem geleneksel değerlere bağlı ancak onu yeniden üretecek, yeniden yaratacak, geleneğe yeni bir halka ilave edebilecek tarzda bir çıkışın temellerini oluşturdu."

        Hazıroğlu, Karakoç'un vasiyet ettiği diriliş hareketinin daha ilerilere taşınması ve tüm insanlığa sunulması gerektiğini vurguladı.

        İslam dünyasındaki dirilişin, tüm insanlığın dirilişi olması gerektiğine değinen Hazıroğlu, bu bağlamda hem Gazze hem de Ukrayna için batının sözünün üzerine bir söz söylenmesi gerektiğini kaydetti.

        Hazıroğlu, panele katılanların sorularını da yanıtladı.

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