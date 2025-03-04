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        Edirne'de sınır hattına duvar yapılacak

        Edirne Valisi Yunus Sezer, sınır hattına duvar yapılacağını belirterek, "Başlangıç olarak bu yıl 8,5 kilometre yapılması düşünülüyor. Tüm sınır hattı ileriki dönemlerde yapılacak" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 16:39 Güncelleme: 04.03.2025 - 16:53
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        Edirne'de sınır hattına duvar yapılacak
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, sınır hattına duvar yapılacağını belirterek, "Başlangıç olarak bu yıl 8,5 kilometre yapılması düşünülüyor. Tüm sınır hattı ileriki dönemlerde yapılacak" dedi.

        Vali Sezer, Şubat Ayı Asayiş ve Güvenlik Toplantısı sonrası Valilikte yaptığı basın açıklamasında, sınır hattının güçlendirilmesi ve kaçak geçişlerin önlenmesi için önemli çalışmalar yapıldığını ifade etti.

        Bu kapsamda geçen yıl 325 kilometrelik hudut yolunun iyileştirildiğini hatırlatan Sezer, bu yıl elektro optik kulelerin yapımı ve diğer önlemlerle ilgili çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

        Türkiye'nin batı sınırında ilk kez duvar önlemi alınacağını anlatan Sezer, "Bu sene batı sınırımızda ilk kez fiziki sınır tedbiri gerçekleştireceğiz. Sınır hattına duvar ve çitler yapılacak. Malumunuz sadece devriye yolları vardı. Devriye yolları tamamlandı artık doğu sınırında olduğu gibi fiziki çit ve duvar yapımı için ihale yapıldı. Batı sınırında ilk kez fiziki güvenlik tedbirlerini sınırda almış olacağız." dedi.

        Sezer, ilk etapta Yunanistan sınırına duvar yapılacağını dile getirdi.

        İlerleyen dönemde sınır hattındaki güvenlik duvarlarının artacağını anlatan Sezer, "Başlangıç olarak bu yıl 8,5 kilometre yapılması düşünülüyor. Tüm sınır hattı ileriki dönemlerde yapılacak. İçişleri Bakanlığı ve Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü destekleriyle devam eden bir çalışma. Yunanistan sınırından başlandı, inşallah ileriki dönemde duruma göre devam edecek gibiyiz." ifadelerini kullandı.

        - Göçmen hareketliliği azalıyor

        Vali Sezer, Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

        İl genelinde ve sınır hattında denetimlerin devam ettiğini anlatan Sezer, "İlimiz büyük oranda göçmen rotası olmaktan çıkmış durumda. Geçen yıla göre göçmen hareketliliğinde yüzde 93 oranında bir azalma var. Son dönemde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlar artmış durumda. Bu yıl 56 operasyonda 110 göçmen kaçakçısı yakalanarak adli mercilere teslim edildi." diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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