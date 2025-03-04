Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne geçen yıl en çok çeltik üretilen kent oldu

        Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Edirne geçen yıl en çok çeltik üretilen kent oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 17:21 Güncelleme: 04.03.2025 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne geçen yıl en çok çeltik üretilen kent oldu
        ABONE OL

        Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Edirne geçen yıl en çok çeltik üretilen kent oldu.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Edirne'de geçen yıl 486 bin dekarlık alanda 391 bin 101 ton çeltik üretildi.

        Türkiye'deki çeltik üretiminin yüzde 38,4'ünü tek başına karşılayan Edirne bu rakamla birinci sırada yer aldı.

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, yaptığı yazılı açıklamada, çeltik üreticilerini tebrik etti.

        Tarımsal üretimi her yıl artırmayı hedeflediklerini belirten Bayazıt, üreticilere hayırlı ve bereketli bir sezon diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP İstanbul il kongresine soruşturma
        CHP İstanbul il kongresine soruşturma
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        4 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        4 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        15 yaşındaki kız öğrenciye saldırı!
        15 yaşındaki kız öğrenciye saldırı!
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Arap Birliği'nden 'Gazze' planı
        Arap Birliği'nden 'Gazze' planı
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Morgan Freeman'ın Oscar Ödül töreninde giydiği siyah eldivenin sırrı neydi?
        Morgan Freeman'ın Oscar Ödül töreninde giydiği siyah eldivenin sırrı neydi?
        Ameliyat ettiği hastası ağır yaraladı!
        Ameliyat ettiği hastası ağır yaraladı!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Özel: Demokratik Türkiye hayaliniz varsa, varız
        Özel: Demokratik Türkiye hayaliniz varsa, varız
        Ramazan’da kilo kontrolü nasıl sağlanır?
        Ramazan’da kilo kontrolü nasıl sağlanır?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı

        Benzer Haberler

        Edirne İl Genel Meclisinin mart ayı toplantıları devam ediyor
        Edirne İl Genel Meclisinin mart ayı toplantıları devam ediyor
        Edirne'de sınır hattına duvar yapılacak
        Edirne'de sınır hattına duvar yapılacak
        Meriç Nehri'nde Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası hazırlıkları tamamlandı
        Meriç Nehri'nde Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası hazırlıkları tamamlandı
        Edirne Valisi Sezer, şehit ailelerini ziyaret etti
        Edirne Valisi Sezer, şehit ailelerini ziyaret etti
        Türkiye Kürek Şampiyonası Meriç Nehri'nde yapılacak
        Türkiye Kürek Şampiyonası Meriç Nehri'nde yapılacak
        Edirne'de ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Edirne'de ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı