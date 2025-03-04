Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Edirne geçen yıl en çok çeltik üretilen kent oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Edirne'de geçen yıl 486 bin dekarlık alanda 391 bin 101 ton çeltik üretildi.

Türkiye'deki çeltik üretiminin yüzde 38,4'ünü tek başına karşılayan Edirne bu rakamla birinci sırada yer aldı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, yaptığı yazılı açıklamada, çeltik üreticilerini tebrik etti.

Tarımsal üretimi her yıl artırmayı hedeflediklerini belirten Bayazıt, üreticilere hayırlı ve bereketli bir sezon diledi.