Üretici kadınlardan Edirne Valisi Sezer'e ziyaret

Sezer, Uzunköprü Kadın Eli Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen Kurtbeyli girişimci kadınların, tesiste geleneksel lezzetleri geleceğe aktaracağını kaydetti.

Vali Sezer, Kurtbey köyünde atıl durumdaki bir binanın yenilenerek modern bir gıda işletme tesisine dönüştürüldüğünü belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette kooperatifin yeni üretim binası ve yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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