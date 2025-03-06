Yüzmede uluslararası başarı kazanan ev hanımı azmiyle örnek oluyor

CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de yaşayan 68 yaşındaki ev hanımı Makbule Yelgin, yüzme sporuna ilgisi ve başarısıyla gençlere örnek oluyor.

Uzun yıllar su korkusu yaşayan Yelgin, 65 yaşında yüzme öğrenmeye karar verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "7'den 70'e Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında kurslara katılan Yelgin, Olimpik Yüzme Havuzu'nda torunlarının antrenörü Yasemin Şahin ile çalışmalara başladı.

Merakı ve azmi sayesinde yüzme öğrenen Yelgin, antrenörünün de desteğiyle Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 7-9 Şubat'ta düzenlenen Uluslararası Masterler Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası'na katılarak 65-70 yaş 50 metre sırtüstü kategorisinde 3. oldu.

Haftanın üç günü antrenmanlarına devam eden Yelgin, hedefleri ve disipliniyle takdir topluyor.

- "Denize dizime kadar girip çıkıyordum"

Makbule Yelgin, AA muhabirine, 2 çocuk ve 2 torun sahibi olduğunu söyledi.

Torununu 12 yıl önce yüzme kursuna götürdüğünde antrenörün kendisini de davet ettiğini ancak buna cesaret edemediğini anlatan Yelgin, "Yıllar sonra yüzme öğrenmeye karar verdim. Edirne Kadın Merkezi Dayanışma Derneğindeki 30 arkadaşımla yüzme kursuna katıldım ancak sadece ben antrenmanlara devam ettim. 65 yaşındayken yüzmeyi öğrendim ve 68 yaşında uluslararası yarışmada madalya kazandım. Bu yaştan sonra bunları yapabileceğimi hiç tahmin etmiyordum, çok mutluyum." diye konuştu.

Çocukları, torunları ve çevresinin kendisini takdir ettiğini belirten Yelgin, "Çocuklarımı, torunlarımı yüzmeye getirdim, hep onlarla ilgilendim. Yıllar sonra kendime vakit ayırabildim. 65 yaşında bana kısmet oldu. Hepsi benimle gurur duyuyor." ifadelerini kullandı.

Öğrenmenin yaşının olmadığını aktaran Yelgin, açık öğretim lisesinde de eğitim gördüğünü dile getirdi.

- Hedefi yeni madalyalar kazanmak

Yıllarca su korkusu nedeniyle yüzemediğini anlatan Yelgin, "Denize dizime kadar girip çıkıyordum ama şimdi yüzebiliyorum, çok mutluyum. Buna katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum." dedi.