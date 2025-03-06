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        Edirne'den kısa kısa

        İpsala ilçesindeki ortaokullarda Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 13:03 Güncelleme: 06.03.2025 - 13:16
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        Edirne'den kısa kısa
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        İpsala ilçesindeki ortaokullarda Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İpsala Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 6.'sı düzenlenen turnuvada öğrenciler 5 kategoride yarıştı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin okulları ziyaret ederek turnuvaları izledi.

        Engin, turnuvanın öğrencilere yeni bilgiler kazandırdığını belirtti. Öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Engin, turnuvaya katkı sunanlara teşekkür etti.

        - Belediye Başkanı Kerman'a ziyaret

        Balkanlar ve Türk Dünyası Vakfı Genel Başkanı Recep Varol, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Varol ziyarette vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Kerman da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Varol'a çalışmalarında başarı diledi.

        - Keşan TSO'dan belediyeye ziyaret

        Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ve beraberindekiler Keşan Belediyesini ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şapçı ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Büyükvarlık'a görevinde başarı diledi.

        Büyükvarlık da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

        Ziyarette, Keşan TSO Meclis Üyeleri Onur Şapçı, Mustafa İşçimen, Genel Sekreter Erdem Başak da yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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