Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne sağlıklı hayat merkezlerinde ücretsiz sağlık hizmeti sunuluyor

        Edirne Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren sağlıklı hayat merkezlerinde (SHM) vatandaşlara birçok alanda ücretsiz sağlık hizmeti sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 11:00 Güncelleme: 06.03.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne sağlıklı hayat merkezlerinde ücretsiz sağlık hizmeti sunuluyor
        ABONE OL

        Edirne Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren sağlıklı hayat merkezlerinde (SHM) vatandaşlara birçok alanda ücretsiz sağlık hizmeti sunuluyor.

        Selimiye ve Hekim Şifai Sağlıklı Hayat Merkezlerinde, diyetisyen ve fizyoterapist polikliniklerinden psikolojik danışmanlığa, sigara bırakma polikliniğinden çocuk gelişimi danışmanlığına kadar çeşitli hizmetler veriliyor.

        Ayrıca obezite okulu, sağlıklı yaş alma okulu ve gebe bilgilendirme sınıfları gibi özel programlarla halkın bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

        Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim hizmetleri veren KETEM, üreme sağlığı polikliniği ve verem birimi gibi önemli sağlık hizmetlerinin de yer aldığı merkezlerden vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

        Randevu ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların, Selimiye SHM için 214 30 08 ve Hekim Şifai SHM için 214 87 76 numaralı telefonları arayabileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Gözler faiz kararında
        Gözler faiz kararında
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        Hazineden genç girişimcilere 6,25 milyar liralık kredi desteği
        Hazineden genç girişimcilere 6,25 milyar liralık kredi desteği
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        Menkul satış sözleşmelerine dövizle ödeme esnekliği
        Menkul satış sözleşmelerine dövizle ödeme esnekliği
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        "Katil zanlısı soğukkanlı konuştu!"
        "Katil zanlısı soğukkanlı konuştu!"
        Bile bile lades: Cuesta
        Bile bile lades: Cuesta
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Elektronik kelepçeli vahşetin görüntüsü çıktı!
        Elektronik kelepçeli vahşetin görüntüsü çıktı!
        Ağabeyini öldürdü! Müebbet istenirken seken mermi kurtardı!
        Ağabeyini öldürdü! Müebbet istenirken seken mermi kurtardı!
        Türkiye'de de yayıldı
        Türkiye'de de yayıldı
        Panama'dan Trump'a: Bir kez daha yalan söylüyor
        Panama'dan Trump'a: Bir kez daha yalan söylüyor
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor

        Benzer Haberler

        Yüzmede uluslararası başarı kazanan ev hanımı azmiyle örnek oluyor
        Yüzmede uluslararası başarı kazanan ev hanımı azmiyle örnek oluyor
        İpsala Kaymakamı Sevgili, şehit aileleri ve gazilerle buluştu
        İpsala Kaymakamı Sevgili, şehit aileleri ve gazilerle buluştu
        Mahallede düşük bahşiş nedeniyle 3 ramazandır davulcu bulunamıyor
        Mahallede düşük bahşiş nedeniyle 3 ramazandır davulcu bulunamıyor
        Edirne Valisi Sezer, yerin 200 metre altında madencilerle iftar yaptı
        Edirne Valisi Sezer, yerin 200 metre altında madencilerle iftar yaptı
        Edirne Valisi Sezer, madencilerle iftar yaptı:
        Edirne Valisi Sezer, madencilerle iftar yaptı:
        Trakya Üniversitesinde "Kadın Girişimciler" Paneli düzenlendi
        Trakya Üniversitesinde "Kadın Girişimciler" Paneli düzenlendi