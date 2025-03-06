Edirne sağlıklı hayat merkezlerinde ücretsiz sağlık hizmeti sunuluyor

Edirne Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren sağlıklı hayat merkezlerinde (SHM) vatandaşlara birçok alanda ücretsiz sağlık hizmeti sunuluyor.

Selimiye ve Hekim Şifai Sağlıklı Hayat Merkezlerinde, diyetisyen ve fizyoterapist polikliniklerinden psikolojik danışmanlığa, sigara bırakma polikliniğinden çocuk gelişimi danışmanlığına kadar çeşitli hizmetler veriliyor.

Ayrıca obezite okulu, sağlıklı yaş alma okulu ve gebe bilgilendirme sınıfları gibi özel programlarla halkın bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim hizmetleri veren KETEM, üreme sağlığı polikliniği ve verem birimi gibi önemli sağlık hizmetlerinin de yer aldığı merkezlerden vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Randevu ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların, Selimiye SHM için 214 30 08 ve Hekim Şifai SHM için 214 87 76 numaralı telefonları arayabileceği belirtildi.