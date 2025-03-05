Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Valisi Sezer, madencilerle iftar yaptı:

        Edirne Valisi Yunus Sezer, maden ocağında işçilerle iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 21:06 Güncelleme: 05.03.2025 - 21:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Valisi Sezer, madencilerle iftar yaptı:
        ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer, maden ocağında işçilerle iftar yaptı.

        Uzunköprü ilçesinde yerin 200 metre altından kömür çıkarılan ocağa inen Vali Sezer, iftar öncesi işçilerle sohbet etti.

        Daha sonra dua edilmesinin ardından oruçlar açıldı.

        Vali Sezer, alın teriyle ekmeğini kazanan emekçilerle iftar sofrasında bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

        Madencilerin zor şartlarda çalıştıklarına dikkati çeken Sezer, "Vatan sevgisi sadece sınırda nöbet tutmakla ya da belli görevleri ifa etmekle olmaz. Vatanını en çok seven insan üretim yapan insandır. Gerçekten de sizler zor şartlarda, belki de en zor meslek grubu olarak yerin altında üretim yapıp ülkemize katma değer sağlıyorsunuz. Hepinizi ayrı ayrı kutluyorum. Allah gücünüze güç katsın. Rabbim sizleri beladan, kazadan korusun." diye konuştu.

        Sezer, maden kazalarında hayatını kaybeden işçileri de rahmetle andığını ifade etti.

        İşçilerle hatıra fotoğrafı çektiren Sezer, daha sonra üretim alanında incelemede bulundu.

        İftar programına Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin ve Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj
        Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj
        Trump yönetimi Hamas ile doğrudan irtibata geçti
        Trump yönetimi Hamas ile doğrudan irtibata geçti
        Arda Güler'e Almanya'dan iki talip!
        Arda Güler'e Almanya'dan iki talip!
        Çin: Her türlü savaşa hazırız
        Çin: Her türlü savaşa hazırız
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı
        Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı
        Ece'nin son mesajları mercek altında
        Ece'nin son mesajları mercek altında
        Beklenti yüzde 30 civarında enflasyon
        Beklenti yüzde 30 civarında enflasyon
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        30 günlük bebeğin mucize kurtuluşu!
        30 günlük bebeğin mucize kurtuluşu!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"

        Benzer Haberler

        Trakya Üniversitesinde "Kadın Girişimciler" Paneli düzenlendi
        Trakya Üniversitesinde "Kadın Girişimciler" Paneli düzenlendi
        Trakya Üniversitesinde kadın öğretim üyeleri ve kız öğrenciler harmandalı g...
        Trakya Üniversitesinde kadın öğretim üyeleri ve kız öğrenciler harmandalı g...
        Edirne'de kentin marka ürünlerine katma değer katacak projeler uygulamaya k...
        Edirne'de kentin marka ürünlerine katma değer katacak projeler uygulamaya k...
        Edirne'de cam kemik hastası gencin polis olma hayali bir günlüğüne gerçekle...
        Edirne'de cam kemik hastası gencin polis olma hayali bir günlüğüne gerçekle...
        Cam kemik hastası Emre'nin polislik hayali, bir günlüğüne gerçek oldu
        Cam kemik hastası Emre'nin polislik hayali, bir günlüğüne gerçek oldu
        Edirne'de riskli türlerin korunması amacıyla "Trakya Ormanları" bölümü oluş...
        Edirne'de riskli türlerin korunması amacıyla "Trakya Ormanları" bölümü oluş...