Trakya Üniversitesinde "Kadın Girişimciler" Paneli düzenlendi

Trakya Üniversitesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadın Girişimciler" Paneli düzenlendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof.Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonu'ndaki panelde, kadınların toplumsal hayata büyük katkılar sunduğunu söyledi.

Kadınların her alanda liderlik yaptığını belirten Bayır, "Son yıllarda kadınların daha fazla yer edinmesi güçlü liderlerin ve rol modellerin ortaya çıkması bizleri mutlu etmektedir. Bu yalnızca kadınlar için değil tüm toplum için büyük bir kazanımdır." dedi.

Bayır, kadınların gücünün toplumun gücü anlamına geldiğini vurguladı.

Kadınların başarılarıyla gurur duyduklarını aktaran Bayır, paneldeki örneklerin tüm topluma örnek olacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Doç. Dr. Emel Yıldız'ın yöneticiliğinde Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülşah Gedik, TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Günay ve Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı Esra Akgün Yılmaz sunum yaptı.