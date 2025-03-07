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        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 09:25 Güncelleme: 07.03.2025 - 09:33
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        Edirne'den kısa kısa
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        İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.

        Borsadan yapılan açıklamaya göre, İpsala UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi de olan Sezer, ziyarette İpsala Sınır Kapısı'ndaki çalışmalarla sunum yaptı.

        Hisarcıklıoğlu da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, UMAT'ın çalışmalarını desteklediklerini kaydetti.

        Ziyarette, İpsala UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş yetkilileri de yer aldı.

        - İpsala UMAT toplantısı TOBB'da yapıldı

        İpsala UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) gerçekleştirildi.

        İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, yaptığı yazılı açıklamada, toplantı kapsamında bölgedeki ticaret, sanayi, tarım ve turizm alanları üzerinde istişarede bulunulduğunu belirtti.

        Şirketin çalışmaları ve gerçekleşecek projeler hakkında bilgilendirilmede yapıldığını da aktaran Sezer, İpsala Ticaret Borsası olarak İpsala'yı her platformda en üst seviyede temsil etmeye devam edeceklerini kaydetti.

        - Sahillerde ilaçlama çalışması yapıldı

        Keşan Belediyesi ekipleri sinekle mücadele çalışması kapsamında sahillerde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, sineksiz bir yaz için belediye ekiplerinin çalışmalarına sürdürdüğü belirtildi.

        Çalışmalar kapsamında sahillerdeki durgun sular, otlak alanlar ve havuzların ilaçlandığı aktarılan açıklamada, "Ekiplerimiz, belirlenen program dahilinde düzenli olarak ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirirken, vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve yaz aylarını daha konforlu hale getirmek için titizlikle çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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