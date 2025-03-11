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        Kabe taşı ve örtüsü ramazanda Eski Cami'nin ziyaretçi sayısını artırdı

        Edirne'deki Eski Cami'yi ziyaret edenlerin sayısı, sergilenen Kabe taşı ve örtüsü dolayısıyla ramazan ayında arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 12:47 Güncelleme: 11.03.2025 - 13:01
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        Kabe taşı ve örtüsü ramazanda Eski Cami'nin ziyaretçi sayısını artırdı
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        Edirne'deki Eski Cami'yi ziyaret edenlerin sayısı, sergilenen Kabe taşı ve örtüsü dolayısıyla ramazan ayında arttı.

        Edirne İl Müftüsü Ercan Aksu, AA muhabirine, Eski Cami'nin, Selimiye ve Üç Şerefeli Camiler ile inanç turizminin "altın üçgeni" olarak ifade edilen bölgeyi oluşturduğunu söyledi.

        Eski Cami'nin Kabe taşının yanı sıra hat yazılarıyla da meşhur olduğunu anlatan Aksu, "Hemen mihrabın sağ tarafında Kabe taşı var, mihrabın sol tarafında Kabe kapısının örtüsü sergilenmektedir. Özellikle Kabe örtüsü sergilenmeye başladıktan sonra insanlarımız camiyi daha çok ziyaret etmeye başladı. Bu ziyaretçi sayısı Kadir Gecesi'nde doruğa ulaşacaktır." diye konuştu.

        - "Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen ziyaretçilerimiz de arttı"

        Eski Cami Uzman İmam Hatibi İsmail Şen ise yaklaşık 20 yıldır Eski Cami'de görev yaptığını belirtti.

        Tarih ve kültür kenti Edirne'nin kutsal mekanlarıyla ön plana çıktığını ifade eden Şen, kentte Selimiye, Eski Cami ve Üç Şerefeli Camiler başta olmak üzere Türk-İslam tarihi açısından önemli yapıların bulunduğunu anlattı.

        Kabe örtüsünün yaklaşık 5 ay önce Edirne Valisi Yunus Sezer'in katkısıyla Eski Cami'ye getirildiğini belirten Şen, şunları kaydetti:

        "1988 yılında kullanılan ve Türkiye'ye getirilen saf ipekten Kabe kapı örtüsü 5 ay önce camimizde sergilenmeye başladı. Kabe örtüsünün camimize gelmesiyle sadece Türkiye'den değil, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen ziyaretçilerimiz de arttı. Oradaki vatandaşlarımızın hac ve umre yapması zor olduğundan dolayı Edirne'de camimizi ziyaret ediyor. Kabe örtüsü önünde 2 rekat namaz kılıp Rabb'ime dua ediyor. Oruçlarının, ibadetlerinin kabul olması için bu şekilde ziyaretlerine devam ediyorlar. Camiyi ziyaret edenler, Kabe taşına dokunma fırsatı da buluyor."

        - Eski Cami

        Edirne'de 1403 yılında yapımına başlanan Eski Cami, Çelebi Sultan Mehmet zamanında 1414 yılında tamamlandı.

        Mimar Sinan tarafından yapılan Türk-İslam sanatının en önemli eserlerinden Selimiye Camisi'nin karşısında yer alan cami, 1749 yılında yangından, 1752 yılında da Edirne depreminden zarar gördü. Cami I. Mahmut döneminde restore edildi.

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