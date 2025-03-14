Edirne'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi

Edirne'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Sağlık Müdür Vekili Mustafa Talha Sütcü, törende yaptığı konuşmada, sağlık mensuplarının gece gündüz demeden toplum sağlığı için çalıştığını söyledi.

Tıp mesleğinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu belirten Sütcü, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanları olarak görevimiz, tarih boyunca insanın değerli hazinesi olarak gördüğü sağlığını korumak ve onu iyileştirmektir. Ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak için salgın, doğal afet ve her koşulda hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız en ön safta mücadele vermektedirler. Bu mücadeleyi kendi hayatlarımızdan, sağlığımızdan, sevdiklerimizden ve ailelerimizden büyük fedakarlıkta bulunarak, sorumluluk bilinciyle üzerimize düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getiriyoruz."

Törende, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ve Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Celal Karlıkaya da bir konuşma yaptı.

Program sağlık çalışanlarının anıtta hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.