Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi

        Edirne'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 11:17 Güncelleme: 14.03.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi
        ABONE OL

        Edirne'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

        Çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        İl Sağlık Müdür Vekili Mustafa Talha Sütcü, törende yaptığı konuşmada, sağlık mensuplarının gece gündüz demeden toplum sağlığı için çalıştığını söyledi.

        Tıp mesleğinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu belirten Sütcü, şunları kaydetti:

        "Sağlık çalışanları olarak görevimiz, tarih boyunca insanın değerli hazinesi olarak gördüğü sağlığını korumak ve onu iyileştirmektir. Ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak için salgın, doğal afet ve her koşulda hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız en ön safta mücadele vermektedirler. Bu mücadeleyi kendi hayatlarımızdan, sağlığımızdan, sevdiklerimizden ve ailelerimizden büyük fedakarlıkta bulunarak, sorumluluk bilinciyle üzerimize düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getiriyoruz."

        Törende, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ve Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Celal Karlıkaya da bir konuşma yaptı.

        Program sağlık çalışanlarının anıtta hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        19 yaşındaki Enes ağlattı! Kafa kafaya acı son!
        19 yaşındaki Enes ağlattı! Kafa kafaya acı son!
        "Aracını çeker misin" diye aradı... Bacağı kırıldı çapraz bağları koptu!
        "Aracını çeker misin" diye aradı... Bacağı kırıldı çapraz bağları koptu!
        Trump Grönland söylemini yineledi
        Trump Grönland söylemini yineledi
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        'Sahte polisler' kamyonu 279 top kumaşla gasp etti! Bir kare fotoğraf yakalattı!
        'Sahte polisler' kamyonu 279 top kumaşla gasp etti! Bir kare fotoğraf yakalattı!
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        PFDK'dan Mourinho ve Günay kararı!
        PFDK'dan Mourinho ve Günay kararı!
        Hedonik açlığın altında yatan şey ne?
        Hedonik açlığın altında yatan şey ne?
        "Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur"
        "Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur"
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Araçlara alkol kilidinde önemli gelişme
        Araçlara alkol kilidinde önemli gelişme
        O işçilerin kıdem tazminatı hakkı yok
        O işçilerin kıdem tazminatı hakkı yok

        Benzer Haberler

        TÜ Meriç Sosyal Tesislerinde düzenleme çalışmaları sürüyor
        TÜ Meriç Sosyal Tesislerinde düzenleme çalışmaları sürüyor
        Edirne'de üreticilere hibe destekli karpuz fidesi dağıtılacak
        Edirne'de üreticilere hibe destekli karpuz fidesi dağıtılacak
        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun sağlıkçıların Tıp Bayramını kutladı
        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun sağlıkçıların Tıp Bayramını kutladı
        Edirne'de kurak mevsime kalmak istemeyen üretici ayçiçeği ekimine erken baş...
        Edirne'de kurak mevsime kalmak istemeyen üretici ayçiçeği ekimine erken baş...
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de 2 firari hükümlü yakalandı