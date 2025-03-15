Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Edirne'de iftarda gençlerle buluştu:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Edirne İftar Programı'nda gençlerle bir araya geldi.

Bak, kentte bir restoranda düzenlenen programda, Türkiye'nin geleceği olan gençlerle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

AK Parti'nin gençlerin partisi olduğunu belirten Bak, "Gençlerin önünü açan, ilk defa gençlere parlamentonun önünü açan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'dir. Önceden milletvekili seçilme yaşı 30'du. AK Parti ve Cumhurbaşkanı'mız bunu önce 25'e, şimdi de 18'e indirdi. AK Parti, gençlerin bütün kademelerde görev aldığı bir parti." dedi.

Bakan Bak, Türkiye Yüzyılı'nın gençlerin ve sporun yüzyılı olduğunu dile getirdi.

Bak, gençlere sivil toplum kuruluşlarında görev alıp ihtiyaç sahiplerine el uzatmaları tavsiyesinde bulundu.

Dijitalleşme ve beraberinde toplumdan kopmanın gençler için önemli bir sorun olduğunu dile getiren Bak, şunları kaydetti:

"Anne ve babanıza asla 'of' bile demeyin. Çünkü ailenin temeli çok önemli. Şimdi cinsiyetsizleştirme ve LGBT akımları var. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Ailenin güçlü olması gerekiyor. Topluma duyarsız kalmayın. Toplumun sorunlarıyla beraber olun. Dijitalleşme ve internetin esiri olmayın. Mutlaka toplumda yer alın ve söz sahibi olun. Siyasette yer alın. Güçlü bir Türkiye için hep beraber çalışacağız."

Programa, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, partililer ve üniversite öğrencileri katıldı.