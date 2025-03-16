TÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yenilenen doktor ve hemşire odaları hizmete açıldı

Açılış törenine, Edirne Belediyesi Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan, Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Başhekim Prof. Dr. Alkin Çolak, akademisyenler ve çalışanlar katıldı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda görev yapması için çalıştıklarını belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Genel Pediatri, Çocuk Endokrinoloji, Çocuk Nöroloji ve Çocuk Nefroloji servislerindeki doktor ve hemşire odaları yenilenerek sağlık çalışanlarının hizmetine sunuldu.

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