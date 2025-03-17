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        Edirne'de sağanak ağaç devrilmesine ve trafikte aksamalara neden oldu

        Edirne'de şiddetli sağanak nedeniyle ağaç devrildi, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 23:18 Güncelleme: 17.03.2025 - 23:26
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        Edirne'de sağanak ağaç devrilmesine ve trafikte aksamalara neden oldu
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        Edirne'de şiddetli sağanak nedeniyle ağaç devrildi, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

        Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.

        Sağanak nedeniyle Kent Ormanı'ndaki bir ağaç Lozan Caddesi'ne devrildi.

        Yolun büyük bölümünü kapatan ağaç nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı, trafik ekipleri caddede önlem aldı.

        Belediye ekiplerinin ağacı kesip kaldırmasının ardından yol trafiğe açıldı.

        Öte yandan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri ile çukurlar oluştu, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

        Şerif Bilgen Caddesi'nde bir otomobilin ön tekerleği yolda oluşan çukura girdi.

        Otomobil polis ekiplerinin yardımıyla çukurdan çıkarıldı.

        Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte yağışın yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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