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        Edirne'de El Bab gazisine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

        Edirne'de El Bab gazisi Astsubay Kıdemli Üstçavuş İsmail Çolakoğlu'na Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 16:28 Güncelleme: 18.03.2025 - 16:54
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        Edirne'de El Bab gazisine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi
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        Edirne'de El Bab gazisi Astsubay Kıdemli Üstçavuş İsmail Çolakoğlu'na Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

        Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Suriye El Bab bölgesinde 2016'da terör örgütü mensuplarının saldırısında yaralanan Çolakoğlu sahneye davet edildi.

        Çolakoğlu'na, Vali Yunus Sezer tarafından Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

        Programda Edirne Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin hazırladığı oratoryo sunuldu.

        Öğrencilerin sunumu sırasında şehit aileleri gözyaşlarını tutamadı.

        Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne Belediye Başkanvekili Cenk Ergüden, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile gaziler katıldı.

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