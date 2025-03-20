İklim değişikliği ve doğaya zarar veren faaliyetler suyun varlığını tehdit ediyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, iklim değişikliğinin ve doğaya zarar veren faaliyetlerin suyun varlığını ve kalitesini tehdit ettiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde "İklim Krizi ve Edirne Sempozyumu" düzenlendi.

Doğa ve ekoloji alanında çalışmalar yürüten Prof. Dr. Tan, sempozyumda yaptığı konuşmada, küresel iklim değişikliğinin insan ve canlı yaşamını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Yaşanan olumsuzlukların sağlıklı suya erişimde zorluklara neden olduğunu anlatan Tan, "Dünya bugün benzeri görülmemiş bir su krizinin eşiğinde. İklim değişikliği, yanlış kentleşme, ormanların tahribatı, doğal kaynakların aşırı tüketimi, artan nüfus ve yağış rejimindeki düzensizlikler, suyun varlığını ve kalitesini tehdit ediyor." dedi.

Tan, Akdeniz iklim kuşağında yer alan Türkiye'nin iklim krizinden etkilenen ülkeler arasında bulunduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin ilerleyen yıllarda su kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalabileceğini vurgulayan Tan, "Yanlış tarım uygulamaları, plansız kentleşme, sanayileşmenin yaptığı kirlilik ve iklim değişikliğinin etkileri, su kaynaklarımızı hızla tüketiyor. Raporlarda iklim değişikliğinin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği ülkemizin 2030 yılı sonrasında su kıtlığı çekecek olan ülkeler arasında yer alacağı ifade edilmektedir. Dünyamızın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu tehditten Edirne de çok uzakta değildir." diye konuştu.

Prof. Dr. Tan, su kaynaklarının korunması, tasarruf edilmesi ve sürdürülebilir politikaların geliştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

- Olumsuzluklara karşı duyarlı olunmalı

Vali Yardımcısı Turgut Subaşı ise küresel ısınmanın iklimde değişimlere neden olduğunu belirtti.

İklim değişikliğinin öngörülemeyen iklim olaylarına sebebiyet verdiğini ifade eden Subaşı, "İklim değişikliğinin etkilerinden en az etkilenmek ve su kaynaklarını korumak için duyarlı olmalıyız." şeklinde konuştu.

Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden ve Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren de sempozyumda konuşma yaptı.