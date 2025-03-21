Edirne Valisi Sezer'in köy ziyaretleri sürüyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesine bağlı Çobançeşme köyünü ziyaret etti.

Vali Sezer, köy camisindeki toplantı salonunda muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy sakinlerini dinleyen Sezer, iletilen sorunların çözümü için kurum müdürlerine talimat verdi.

Sezer, köylerdeki sıcak asfalt ve altyapı çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Kırsal kalkınma projelerini devam ettirdiklerini belirten Sezer, "Cumhurbaşkanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleri ile beraber çok büyük sulama projeleri gerçekleştiriyoruz." dedi.

Sezer, özellikle Hamzadere sulama alanıyla ilgili eksik kalan kısımların hızlı şekilde tamamlandığını anlattı.

Çakmak Barajı ile ilgili çalışmaların sürdüğünü dile getire Sezer, şunları kaydetti:

"Çalışmaları hızlandırıyoruz. Çakmak göletine bu yıl suyu basacağız. İletim hattını hızlı şekilde tamamlıyoruz. Çakmak Barajı'na su bastığımız zaman. Hem Ergene'nin beslenmesi hem de mevcut havzanın beslenmesi açısından önemli bir çalışmayı gerçekleştireceğiz.

Meriç sulama sistemlerinde kapalı sulama sistemi tamamlandı bu çok büyük bir proje. Çömlekköy Barajı başladı ve hızlı şeklide devam ediyor. Bir diğer konumuz ise içme suyu bu konuda hiçbir köyümüzün sıkıntı çekmemesi genel kanaatimiz."

Küçük sulama sistemleri ile ilgili destek olacaklarını aktaran Sezer, köylerde kurulacak Güneş Enerji Santralleri (GES) sayesinde sulamada enerji maliyetinin düşürüleceğini kaydetti.

Sezer, köylerde yaşayan çocukların eğitim, kültürel ve sportif alanlarda başarılarının artması için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da hep birlikte köylere, beldelere ve ilçelere hizmet etmek gayret gösterdiklerini söyledi.

Birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıklarını belirten Aksal, "Bu hizmetlerin bir yerel ayağı var. Sayın Valimiz başta olmak üzere gece gündüz çalışan herkese teşekkür ediyorum. Ankara'da da sayın Valimizle birlikte ilimize gelecek bütün yatırımları projeleri takip ediyoruz." diye konuştu.