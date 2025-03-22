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        Edirne Valiliği "Büyük Selimiye İftarı"na hazırlanıyor

        Edirne Valiliği, geleneksel hale gelen Balkan İftarları Programı'nın tamamlanmasının ardından şimdi Büyük Selimiye İftarı için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 10:53 Güncelleme: 22.03.2025 - 11:05
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        Edirne Valiliği "Büyük Selimiye İftarı"na hazırlanıyor
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        Edirne Valiliği, geleneksel hale gelen Balkan İftarları Programı'nın tamamlanmasının ardından şimdi Büyük Selimiye İftarı için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Edirne Valisi Yunus Sezer'in öncülüğünde oluşturulan Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformunca geleneksel hale getirilen Balkan İftarları tamamlandı.

        Bulgaristan'ın başkenti Sofya, Kosova'nın Prizren, Kuzey Makedonya'nın Ustrumca, Yunanistan'ın Gümülcine kentine bağlı Demirciler ve İskeçe'nin Şahin köylerinde kurulan iftar sofralarında soydaşlarla buluşuldu.

        Kimi zaman salonlarda kimi zaman meydanlarda gerçekleşen iftarlarda Edirne'den giden sanatçılar ilahiler seslendirdi. Edirne Emel Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ise sema gösterileri sundu.

        Edirne Valisi Sezer başta olmak üzere Edirne heyetinin katılımıyla gerçekleşen iftarlarda soydaşlar ramazanın manevi atmosferinde anavatandan gelen misafirlerle buluştu.

        Bu programın devamı niteliğinde düzenlenen Büyük Selimiye İftarı ise 25 Mart Salı günü gerçekleştirilecek.

        Bu kez de anavatanda Balkanlar'dan gelecek soydaşlar ağırlanacak.

        Selimiye Camisi'nin gölgesinde gerçekleştirilecek iftara yaklaşık 7 bin kişinin katılması bekleniyor.

        Davetlerin gönderilmesi süreciyle başlayan kapsamlı program için hazırlıklar devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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