Edirne'de büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar şap hastalığına karşı aşılanıyor
Edirne'de, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik şap aşılama çalışması yürütülüyor.
Edirne'de, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik şap aşılama çalışması yürütülüyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler bu kapsamda şap hastalığına karşı büyükbaş ve küçükbaş hayvanları aşılıyor.
İlkbahar dönemi büyükbaş ve küçükbaş şap aşılama çalışmaları 13 Nisan'a kadar devam edecek.
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