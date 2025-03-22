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        Edirne'de sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

        Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 13:55 Güncelleme: 22.03.2025 - 13:55
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        Edirne'de sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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        Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

        İpsala yakınlarında dün birinci derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan zanlılar Y.Ç. ve B.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen 2 FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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