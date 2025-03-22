Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası finaline doğru

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda ÇİMSA ÇBK Mersin ile Emlak Konut arasında yarın oynanacak final maçı öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya iki takımın başantrenörleri ile kaptanları katıldı.

Basın toplantısında Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı.

TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz, Edirne'de ING Kadınlar Türkiye Kupası final maçını oynamaktan çok büyük gurur duyduklarını dile getirerek, "Türkiye'nin güzel illerinde yapmaya çalıştığımız bu organizasyonda bu yıl Edirne'de olmaktan çok mutluyuz. Valimize, belediye başkanımıza, spor il müdürümüze ve basketbol il temsilcimize teşekkür ediyoruz. Edirne halkına da gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyoruz. Finalde takımlarımıza başarılar diliyorum. Hak edenin kazanacağı güzel bir mücadele olacak." ifadelerini kullandı.

- Ahmet Kandemir: "Finallerin favorisi olmaz"

ÇİMSA ÇBK Mersin Başantrenörü Ahmet Kandemir, iki takımın da hak ederek finale çıktığını belirterek, "Sezon başından beri 3 kulvarda hedefimiz vardı. Kazandığımız Türkiye Kupası var ama bu sayıyı arttırmamız gerekiyor. Finallerin favorisi olmaz. Kadın basketboluna çok uzağım ama öğreniyorum. İnşallah daha iyi olur ve daha çok final oynarız." diye konuştu.

Erkek basketbol takımları gibi agresif ve tempolu oynamaya çalıştıklarını vurgulayan Kandemir, "Bu konuda bayağı bir aşama kaydettik ama yeterli değil. En büyük hedefimiz FIBA Avrupa Ligi'ni kazanmak. Daha zamanımız var. Anadolu'dan bir şehrin Fenerbahçe ve Galatasaray gibi ciddi takımlara rakip olarak süreklilik arz etmesi önemli bir başarı. Fenerbahçe'nin kadın basketbolunda uzun yıllardır ciddi bir hegemonyası var. Birinci amacımız bunu kırmak olacak." şeklinde görüş belirtti.

- Murat Alkaş: "Oyuncularım kupayı çok istiyorlar"

Emlak Konut Başantrenörü Murat Alkaş, Türkiye Kupası'nda ilk kez final oynayacakları için heyecanlı olduklarını dile getirerek, kupayı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.