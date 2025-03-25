Kırklareli'nde de zaman zaman sağanak etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın ikindiye kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Yağışın bir süre etkisini yitirmesinin ardından gece yeniden etkili olacağı öngörülüyor.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar iş yeri girişlerinde beklerken, bazıları da şemsiyeyle korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu.

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