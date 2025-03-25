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        "Büyük Edirne İftarı" Balkanlar'da yaşayan soydaşları bir araya getirdi

        Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformunca Selimiye Meydanı'nda düzenlenen "Büyük Edirne İftarı" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 22:17 Güncelleme: 25.03.2025 - 22:17
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        "Büyük Edirne İftarı" Balkanlar'da yaşayan soydaşları bir araya getirdi
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        Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformunca Selimiye Meydanı'nda düzenlenen "Büyük Edirne İftarı" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Organizasyonda, 11 Balkan ülkesinden gelen soydaşlar iftar sofrasında bir araya geldi.

        Selimiye Meydanı'nda gerçekleşen programda Balkan Senfoni Orkestrası ile Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müziği Topluluğu'nun ilahilerden oluşan konser sunumuyla başladı, semazen gösterisi ile devam etti.

        Ezan okunmasıyla meydandaki 6 bine yakın kişi iftar yaptı.

        - "Ortak değerler etrafında buluştuk"

        Vali Yunus Sezer, programda yaptığı konuşmada Türkiye'yi Avrupa'ya, Avrupa'yı Asya'ya bağlayan yolların, sınırların, nehirlerin ve kültürlerin kesiştiği Edirne'de büyük iftar programı düzenlediklerini söyledi.

        Selimiye'nin gölgesinde farklı ülkelerden gelen misafirlerle gönül sofrası kurulduğunu belirten Vali Sezer, Büyük Selimiye İftarı'nın ikincisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu'nun kurulduğu günden bu yana 11 Balkan ülkesiyle güzel çalışmalar yaptığını anlatan Sezer, "Bu organizasyonlar sayesinde hem ülkemizde hem Balkanlar'da binlerce insan bir araya gelerek önce tanış oldu sonra da gönüller bir araya geldi." dedi.

        Sezer, Edirne'nin tarih boyunca büyük gönül insanları yetiştirdiğini dile getirdi.

        Gönül insanlarının kıyamete kadar Edirne'nin ve Rumeli'nin manevi misafirleri olarak kalacağını belirten Sezer, "Onlar ilmek ilmek dokudukları gönül coğrafyasını inşa ettiler, bizlere büyük bir miras bıraktılar. Bizler de bu mirası gelecek nesillere hep birlikte aynı azimle inşallah taşıyacağız." diye konuştu.

        Sezer, Balkan şehirleri arasında her alanda işbirliğini artırarak aradaki bağı geliştirme gayretinde olduklarını sözlerine ekledi.

        - "Bu yıl ramazan temamız iyilik"

        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ise Selimiye'nin gölgesinde binlerce kişinin katılımıyla güzel bir iftar programında bir araya geldiklerini ifade etti.

        Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl ramazan ayını farklı bir tema çerçevesinde idrak ettiğini belirten Argun, "Bu yıl ramazan temamız 'iyilik' temasıydı. Bu yıl bir ilke daha şahit olduk. Mart ayının ikinci haftasında Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle artık Türkiye'de her yıl 'İyilik Haftası' kutlanmaya başlanacak." dedi

        - "Bu iftar bizlere ayrı bir güç ve kuvvet vermektedir"

        Kosova Kalkınma Bakanı Fikrim Damka da evlad-ı Fatihan Kosova'dan selamlarını getirdiğini söyledi.

        Balkan dini liderlerinin Selimiye Camisi gölgesinde iftar sofrasında bir araya geldiğini vurgulayan Damka, "Edirne'de düzenlenen bu iftar bizlere ayrı bir güç ve kuvvet vermektedir. Bugün Balkanlar'daki huzur, Balkanlar'daki barış ancak bizlerin bir araya gelmesiyle ancak anavatanımızın gölgesinde bir araya gelmemizle mümkün olacaktır." diye konuştu.

        Sırbistan Devlet Bakanı Usame Zukorliç ise 2009-2011 yıllarında Trakya Üniversitesinde Erasmus öğrencisi olarak eğitim gördüğünü söyledi.

        Edirne'yi çok iyi bildiğini dile getiren Zukorliç, "Selimiye Camisi'ne bakıyorum şehrinizdeki diğer camilerle beraber gerçekten benim geldiğim şehir Novi Pazar'daki camilere çok benziyor. Edirne'de bulunmaktan çok mutluluk duyuyorum. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum." dedi.

        İftar programına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile çok sayıda davetli katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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