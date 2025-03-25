"Büyük Edirne İftarı" Balkanlar'da yaşayan soydaşları bir araya getirdi

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformunca Selimiye Meydanı'nda düzenlenen "Büyük Edirne İftarı" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Organizasyonda, 11 Balkan ülkesinden gelen soydaşlar iftar sofrasında bir araya geldi.

Selimiye Meydanı'nda gerçekleşen programda Balkan Senfoni Orkestrası ile Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müziği Topluluğu'nun ilahilerden oluşan konser sunumuyla başladı, semazen gösterisi ile devam etti.

Ezan okunmasıyla meydandaki 6 bine yakın kişi iftar yaptı.

- "Ortak değerler etrafında buluştuk"

Vali Yunus Sezer, programda yaptığı konuşmada Türkiye'yi Avrupa'ya, Avrupa'yı Asya'ya bağlayan yolların, sınırların, nehirlerin ve kültürlerin kesiştiği Edirne'de büyük iftar programı düzenlediklerini söyledi.

Selimiye'nin gölgesinde farklı ülkelerden gelen misafirlerle gönül sofrası kurulduğunu belirten Vali Sezer, Büyük Selimiye İftarı'nın ikincisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ise Selimiye'nin gölgesinde binlerce kişinin katılımıyla güzel bir iftar programında bir araya geldiklerini ifade etti.

Gönül insanlarının kıyamete kadar Edirne'nin ve Rumeli'nin manevi misafirleri olarak kalacağını belirten Sezer, "Onlar ilmek ilmek dokudukları gönül coğrafyasını inşa ettiler, bizlere büyük bir miras bıraktılar. Bizler de bu mirası gelecek nesillere hep birlikte aynı azimle inşallah taşıyacağız." diye konuştu.

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu'nun kurulduğu günden bu yana 11 Balkan ülkesiyle güzel çalışmalar yaptığını anlatan Sezer, "Bu organizasyonlar sayesinde hem ülkemizde hem Balkanlar'da binlerce insan bir araya gelerek önce tanış oldu sonra da gönüller bir araya geldi." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl ramazan ayını farklı bir tema çerçevesinde idrak ettiğini belirten Argun, "Bu yıl ramazan temamız 'iyilik' temasıydı. Bu yıl bir ilke daha şahit olduk. Mart ayının ikinci haftasında Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle artık Türkiye'de her yıl 'İyilik Haftası' kutlanmaya başlanacak." dedi

- "Bu iftar bizlere ayrı bir güç ve kuvvet vermektedir"

Kosova Kalkınma Bakanı Fikrim Damka da evlad-ı Fatihan Kosova'dan selamlarını getirdiğini söyledi.

Balkan dini liderlerinin Selimiye Camisi gölgesinde iftar sofrasında bir araya geldiğini vurgulayan Damka, "Edirne'de düzenlenen bu iftar bizlere ayrı bir güç ve kuvvet vermektedir. Bugün Balkanlar'daki huzur, Balkanlar'daki barış ancak bizlerin bir araya gelmesiyle ancak anavatanımızın gölgesinde bir araya gelmemizle mümkün olacaktır." diye konuştu.

Sırbistan Devlet Bakanı Usame Zukorliç ise 2009-2011 yıllarında Trakya Üniversitesinde Erasmus öğrencisi olarak eğitim gördüğünü söyledi.