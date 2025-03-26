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        Edirne'de hükümlüler TÜ'de çevre düzenleme ve temizlik çalışması yaptı

        Edirne'de hükümlüler Trakya Üniversitesinde (TÜ) çevre düzenleme ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 11:24 Güncelleme: 26.03.2025 - 11:30
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        Edirne'de hükümlüler TÜ'de çevre düzenleme ve temizlik çalışması yaptı
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        Edirne'de hükümlüler Trakya Üniversitesinde (TÜ) çevre düzenleme ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

        Edirne Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürü Ali Güçtekin, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı ile TÜ Rektörlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolünün sürdüğünü belirtti.

        Protokol kapsamında denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlülerin sosyal hayata katılmalarını destekleyen faaliyetler yapıldığını aktaran Güçtekin, "Tekrar suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve topluma kazandırılmaları amacıyla iyileştirme odaklı belirlenen ve taraflarca uygun görülen alanlarda çalışmalar yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

        Güçtekin, iki kurum arasında belirlenen faaliyetler doğrultusunda hükümlülerin TÜ Rektörlüğü, Ayşekadın ve Prof. Dr. Ahmet Karadeniz yerleşkeleri ile Güzel Sanatlar Fakültesinde çevre düzenlemesi ve temizlik çalışması yaptıkları kaydedildi.

        Hükümlülerin toplumla bütünleşmelerini desteklemek ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla faaliyetler de yaptıklarını aktaran Güçtekin, şunları kaydetti:

        "Hükümlülere Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi gezdirilerek, tanıtıldı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında da Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kaan Çalen Edirne Adliyesi konferans salonunda personel ve hükümlülere sunum yaptı."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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