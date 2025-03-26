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Edirne Müftüsü Ercan Aksu, Kur'an kursu inşaatına bağışta bulunan 90 yaşındaki vatandaşa teşekkür etti.
Edirne Müftüsü Ercan Aksu, Kur'an kursu inşaatına bağışta bulunan 90 yaşındaki vatandaşa teşekkür etti.
Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre Aksu, bağışta bulunan vatandaşa İl Müftülüğünde makbuzunu teslim etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksu, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi karşısında 125 yatak kapasiteli yatılı Kur'an kursu inşaatının devam ettiğini belirtti.
Hayırseverlerin bağışta bulunmaya devam ettiğini aktaran Aksu, "90 yaşındaki hayırseverimiz bizi ziyaret ederek bağışta bulunmak istediğini iletti. Biriktirmiş olduğu 50 bin lirayı teslim etti, kendisine makbuzunu takdim ettik. Bu anlamlı bağışından dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
- Sahillerde temizlik çalışması yapıldı
Keşan Belediyesi ekipleri Erikli ve Yayla sahillerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin Ramazan Bayramı ve yaz sezonu öncesinde temizlik çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.
Sahillerin güzelliklerini korumak için çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yayla Sahili'ni tertemiz yaparken, Erikli ana caddeleri ve yol kenarlarını da titizlikle temizliyoruz. Amacımız hem bayramda hem de yaz sezonunda halkımızın daha sağlıklı ve temiz bir çevrede vakit geçirmesini sağlamak. Hep birlikte çevremizi temiz tutarak daha yaşanabilir bir Saros yaratmak için el birliğiyle çalışıyoruz."
- Camiler ve mezarlıklar bayrama hazırlandı
Keşan ilçesinde camiler ve mezarlıklar Ramazan Bayramı için hazırlandı.
Belediyeden yapılan açıklamada, cami ve mezarlıklarda kapsamlı temizlik yapıldığı belirtildi.
Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Vatandaşlarımızın bayramı temiz ve huzurlu bir ortamda karşılaması için ekiplerimiz camilerde detaylı temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yaparken, mezarlıklarda yabani ot temizliği, bakım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın bayram süresince daha sağlıklı ve rahat bir ortamda ibadet edebilmesi, sevdiklerinin kabirlerini huzur içinde ziyaret edebilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Ramazan Bayramı'nın tüm halkımıza sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz."
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