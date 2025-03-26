Edirne Müftüsü Ercan Aksu, Kur'an kursu inşaatına bağışta bulunan 90 yaşındaki vatandaşa teşekkür etti.

Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre Aksu, bağışta bulunan vatandaşa İl Müftülüğünde makbuzunu teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksu, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi karşısında 125 yatak kapasiteli yatılı Kur'an kursu inşaatının devam ettiğini belirtti.

Hayırseverlerin bağışta bulunmaya devam ettiğini aktaran Aksu, "90 yaşındaki hayırseverimiz bizi ziyaret ederek bağışta bulunmak istediğini iletti. Biriktirmiş olduğu 50 bin lirayı teslim etti, kendisine makbuzunu takdim ettik. Bu anlamlı bağışından dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

- Sahillerde temizlik çalışması yapıldı

Keşan Belediyesi ekipleri Erikli ve Yayla sahillerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin Ramazan Bayramı ve yaz sezonu öncesinde temizlik çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Sahillerin güzelliklerini korumak için çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: