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        Edirne'de öğretmenlere yönelik "Model Planör Eğitimi ve Hakemlik" Semineri düzenlendi

        Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu iş birliğinde öğretmenlere yönelik "Model Planör Eğitimi ve Hakemlik" Semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 16:00 Güncelleme: 27.03.2025 - 16:07
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        Edirne'de öğretmenlere yönelik "Model Planör Eğitimi ve Hakemlik" Semineri düzenlendi
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        Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu iş birliğinde öğretmenlere yönelik "Model Planör Eğitimi ve Hakemlik" Semineri düzenlendi.

        İl Müdürlüğündeki konferans salonundaki etkinliğin ilk bölümünde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan katılan öğretmenler model uçak yapımı konusunda bilgilendirildi.

        Katılımcılar daha sonra kendilerine verilen malzemelerle eğitmenler eşliğinde planör yaptı.

        Hazırladıkları planörleri Mimar Sinan Spor Salonu ve Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda uçuran öğretmenler uygulamalı deneyim kazandı.

        Öğleden sonraki oturumda ise katılımcılara Model Uçak Hakemlik Eğitimi verildi.

        Yapılan çalışmalarla hava modelciliği branşının Trakya'da bilinirliğinin artırılması ve okul sporlarına hava sporları branşının eklenip bu alanda sporcuların yetiştirilmesi hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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