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        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Kent Müzesi'nde Tohum Topu Atölyesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 08:06 Güncelleme: 29.03.2025 - 08:11
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        Keşan Kent Müzesi'nde Tohum Topu Atölyesi düzenlendi.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TEMA işbirliği ile atölyede bir araya gelen çocuklar eğitim ve eğlenceyi bir arada yaşadı.

        Geleceğe daha yeşil bir çevre bırakmak için emek veren minikler doğa sevgisini öğrenirken aynı zamanda çevre bilinci kazandı.

        Eğitmenler eşliğinde tohum topu yapımını öğrenen çocuklar, farklı bitki tohumlarını kil ve organik malzemelerle bir araya getirerek kendi tohum toplarını oluşturdu.

        - Keşan'da öğrenciler plastik kapak topladı

        Keşan ilçesinde Ali Kale ve Kardeşleri Ortaokulu öğrencileri Engelliler Derneğine teslim etmek üzere plastik kapak topladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler plastik kapak toplanması için kampanya başlattı.

        Öğrencilerin topladığı kapaklar derneğe teslim edilmesi amacıyla Keşan Belediyesi ekiplerine verildi.

        - Mezarlıklarda bakım çalışması yapıldı

        Uzunköprü ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda bakım yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, bayram dolayısıyla ekiplerin mezarlıklardaki çalışmalara hız verdiği belirtildi.

        Ekiplerin detaylı çalışma gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yapılan çalışmalar kapsamında mezarlıklarda budama işlemleri dikkatle gerçekleştirildi. Çevre temizliği, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Ayrıca bayram süresince oluşabilecek ziyaretçi yoğunluğunu göz önünde bulundurularak yollar ve oturma alanlarında da kontrol ve düzenleme işlemleri yapıldı."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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