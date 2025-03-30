Edirneliler ve turistler bayramda Meriç Nehri'nde saltanat kayıklarıyla gezebilecek
Ramazan Bayramı tatilinde Edirne'yi ziyaret eden turistler ve kent sakinleri, Meriç Nehri'nde kancabaş tipi saltanat kayıklarıyla gezebilecek.
Ramazan Bayramı tatilinde Edirne'yi ziyaret eden turistler ve kent sakinleri, Meriç Nehri'nde kancabaş tipi saltanat kayıklarıyla gezebilecek.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre vatandaşlar, bayram tatili boyunca Meriç Nehri ve Meriç Köprüsü'nün eşsiz manzarasını "Mecidiye", "Meriç", "Arda" ve "Meriç" isimli saltanat kayıklarıyla deneyimleyebilecek.
Ziyaretçiler ayrıca nostalji treniyle kentin tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatı da elde edecek.
Selimiye Meydanı'ndan yolcularını alan tren, Meriç ve Tunca köprülerini geçtikten sonra Karaağaç Mahallesi'nde tamamlıyor.
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