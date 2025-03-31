Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, şehit ailelerini ziyaret etti

Karaburun'a ziyaretlerinde eşi Aynur Karaburun ve kızları eşlik etti.

Aile üyelerinin bayramlarını kutlayan Karaburun, emniyet teşkilatının her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti.

Karaburun, şehit komiser Cem Kerman ile şehit polis memurları Nefize Çetin Özsoy, Serhan Alışkan ve Gökmen Şimşek'in ailelerini ziyaret etti.

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