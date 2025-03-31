Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, şehit ailelerini ziyaret etti

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerine ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 10:11 Güncelleme: 31.03.2025 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, şehit ailelerini ziyaret etti
        ABONE OL

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerine ziyaretlerde bulundu.

        Karaburun, şehit komiser Cem Kerman ile şehit polis memurları Nefize Çetin Özsoy, Serhan Alışkan ve Gökmen Şimşek'in ailelerini ziyaret etti.

        Aile üyelerinin bayramlarını kutlayan Karaburun, emniyet teşkilatının her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti.

        Karaburun'a ziyaretlerinde eşi Aynur Karaburun ve kızları eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP ve DEM Parti arasında ilk bayramlaşma
        MHP ve DEM Parti arasında ilk bayramlaşma
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        Samet 16 yaşındaydı... Bir gencin yürek yakan ölümü!
        Samet 16 yaşındaydı... Bir gencin yürek yakan ölümü!
        O anlar kamerada! Damattan kayınpedere kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Damattan kayınpedere kurşun yağmuru!
        "Eşref saati" deyimi nereden geliyor?
        "Eşref saati" deyimi nereden geliyor?
        Türkiye sağanak yağmurun etkili altında!
        Türkiye sağanak yağmurun etkili altında!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Nişan kavgası: 1 ölü, 7 yaralı
        Nişan kavgası: 1 ölü, 7 yaralı
        Şeker toplamaya gitmişti, geri dönemedi
        Şeker toplamaya gitmişti, geri dönemedi
        Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
        Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
        "Immobile ülkesine geri dönecek!"
        "Immobile ülkesine geri dönecek!"

        Benzer Haberler

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Edirne'de devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Edirneliler ve turistler bayramda Meriç Nehri'nde saltanat kayıklarıyla gez...
        Edirneliler ve turistler bayramda Meriç Nehri'nde saltanat kayıklarıyla gez...
        Tarih, doğa ve lezzetin buluştuğu Edirne, gezginlerin uğrak noktası oluyor
        Tarih, doğa ve lezzetin buluştuğu Edirne, gezginlerin uğrak noktası oluyor
        Edirne'de trafik ekipleri sürücülerin bayramını kutlayıp uyarılarda bulundu
        Edirne'de trafik ekipleri sürücülerin bayramını kutlayıp uyarılarda bulundu