KKTC, Edirne'nin kadın güreşindeki deneyiminden yararlanacak

CİHAN DEMİRCİ - Dünya ve Avrupa şampiyonu kadın güreşçilerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kadın güreşine destek olması için çalışma başlatıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) ve KKTC Güreş Federasyonu teknik ekipleri, çalışma kapsamında güreşçilerin antrenmanlarını yaptığı Edirne'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) inceleme yaptı.

Federasyonlarca belirlenecek program kapsamında KKTC'de çalışmalar gerçekleştirilecek.

İncelemelerde bulunmak üzere Edirne'ye gelen KKTC Güreş Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve antrenör Sezgin Özüzmez, AA muhabirine, Türk kadın güreşçilerin başarılarının dünyaya örnek olduğunu söyledi.

KKTC'nin de Türkiye'deki başarıları örnek aldığını belirten Özüzmez, "KKTC Güreş Federasyonunun önceki dönem başkanı Mehmet Öznacar'dan sonra şimdiki başkanımız Kemal Bayraktar bu işin üzerine eğildi. Kadın güreşinde tek kulübümüz vardı şimdi dördüncü kulübümüzü bünyemize kattık. Kadın güreşine olan ilgi ve alaka artıyor. Türkiye'nin kadın güreşindeki başarısını örnek alıyoruz. Yükselen bir trend olması dolayısıyla kadın güreşini daha da geliştirmek Avrupa ve dünyada başarılar elde etmek istiyoruz." diye konuştu.