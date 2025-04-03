Edirne'de jandarma bayram tatilinde artan trafikte güvenli seyir için denetimlerini sürdürüyor
Edirne'de jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı tatili tedbirleri kapsamında trafik denetimlerine devam etti.
Edirne'de jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı tatili tedbirleri kapsamında trafik denetimlerine devam etti.
Şehir girişi otoban gişelerinde kontrollerini sürdüren otoyol jandarması, tatilde yola çıkanların güvenli bir trafikte seyretmesi için denetimlerini sürdürdü.
Trafiğin yoğun olduğunu belirten ekipler, yollarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücülere uyarıda bulundu.
Emniyet kemeri ve hız kuralları konusunda dikkatli olunması gerektiğini anlatan ekipler, sürücülere trafik kurallarına azami şekilde riayet etmeleri gerektiğini ifade etti.
Denetimler bayram tatili boyunca sürecek.
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