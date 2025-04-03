Edirne'de jandarma bayram tatilinde artan trafikte güvenli seyir için denetimlerini sürdürüyor

Emniyet kemeri ve hız kuralları konusunda dikkatli olunması gerektiğini anlatan ekipler, sürücülere trafik kurallarına azami şekilde riayet etmeleri gerektiğini ifade etti.

Şehir girişi otoban gişelerinde kontrollerini sürdüren otoyol jandarması, tatilde yola çıkanların güvenli bir trafikte seyretmesi için denetimlerini sürdürdü.

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