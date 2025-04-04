Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri sürüyor

Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri Edirne'de sürüyor.

Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyon için seremoni düzenlendi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Genel Koordinatörü İrfan Kara, törende yaptığı konuşmada, 27 spor kulübünden 368 sporcunun şampiyonada mücadele ettiğini dile getirdi.

Paletli yüzmeye ilginin arttığını belirten Kara, altyapının giderek geliştiğini de kaydetti.

Kara, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne Valisi Yunus Sezer ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Törenin ardından yarışlarda dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.

TSSF Başkan Vekili Hakan Arslan da sporcu ve teknik heyeti tebrik etti.

Kadın ve erkek kategorilerinde gerçekleşen müsabakalarda farklı yaş gruplarındaki sporcular su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde mücadelelerine devam ediyor.

Şampiyona 6 Nisan Pazar günü sona erecek.