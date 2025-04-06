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        Edirne'de bıçakla öldürülen 15 yaşındaki kızın cenazesi toprağa verildi

        Edirne'de okul bahçesinde bıçakla öldürülmüş halde bulunan 15 yaşındaki G.C'nin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 14:36 Güncelleme: 06.04.2025 - 14:43
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        Edirne'de bıçakla öldürülen 15 yaşındaki kızın cenazesi toprağa verildi
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        Edirne'de okul bahçesinde bıçakla öldürülmüş halde bulunan 15 yaşındaki G.C'nin cenazesi toprağa verildi.

        G.C'nin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Yıldırım Hacısarraf Mahallesi'ndeki Yıldırım Akmescid Camisi'ne getirildi.

        Anne ve babası ile aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

        G.C, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bademlik Mezarlığı'na defnedildi.

        Polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Olay

        Çavuşbey Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde dün hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri gelmiş, ekipler 15 yaşındaki kızın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemişti.

        G.C'yi öldürdüğü iddia edilen 14 yaşındaki şüpheli polis tarafından gözaltına alınmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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