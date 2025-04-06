Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri sona erdi

        Edirne'de düzenlenen Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 16:41 Güncelleme: 06.04.2025 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri sona erdi
        ABONE OL

        Edirne'de düzenlenen Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri tamamlandı.

        Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 27 spor kulübünden 368 sporcu katıldı.

        Kadın ve erkek kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalarda, farklı yaş gruplarındaki sporcular; su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde mücadele etti.

        Şampiyonanın son gününde kupa ve madalya töreni düzenlendi.

        Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Genel Koordinatörü İrfan Kara, törende yaptığı konuşmada, şampiyonanın farklı yaş gruplarında çekişmeli mücadelelere sahne olduğunu söyledi.

        Sporcuların başarılı performanslar ortaya koyduğunu belirten Kara, "Sporcularımız kırdıkları yeni Türkiye rekorlarıyla bu yılki uluslararası madalya hedeflerimiz için daha güçlü bir milli takım kadrosu oluşturacağız. Federasyon başkanımız Kadir Sağlam'ın rekor ve madalya sahipleri sporcularımızı gönülden kutladığını, katılımları için tüm spor kulüplerine teşekkürlerini içeren mesajını da sizlerle paylaşmak istiyorum." diye konuştu.

        TSSF İl Temsilcisi Özkan Arsu da Edirne'de ulusal ve uluslararası şampiyonaların devam edeceğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından sporculara madalya, kulüplere ise kupaları takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Yazı beklerken kış geldi
        Yazı beklerken kış geldi
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Deve paniği! Ezilme tehlikesi yaşandı
        Deve paniği! Ezilme tehlikesi yaşandı
        İngiltere'de "çay saati" nasıl doğdu?
        İngiltere'de "çay saati" nasıl doğdu?
        Papa uzun süre sonra ilk kez halkı selamladı
        Papa uzun süre sonra ilk kez halkı selamladı
        Para çok, jübile maçı yok
        Para çok, jübile maçı yok
        Korkunç görüntüler! Tutuklandı
        Korkunç görüntüler! Tutuklandı
        Kan izlerini takip etti! Acı gerçek
        Kan izlerini takip etti! Acı gerçek
        Hedefinde damat da varmış!
        Hedefinde damat da varmış!
        Dalgalar getirdi
        Dalgalar getirdi
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        500 yıllık değişim!
        500 yıllık değişim!

        Benzer Haberler

        Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda 6 Türkiye rekoru kırıld...
        Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda 6 Türkiye rekoru kırıld...
        Edirne'de lise bahçesinde bıçaklanarak öldürülen Gülden, toprağa verildi (2...
        Edirne'de lise bahçesinde bıçaklanarak öldürülen Gülden, toprağa verildi (2...
        Trakya için 'kar yağışı' uyarısı
        Trakya için 'kar yağışı' uyarısı
        Edirne'de lise bahçesinde bıçaklanarak öldürülen Gülden, toprağa verildi
        Edirne'de lise bahçesinde bıçaklanarak öldürülen Gülden, toprağa verildi
        Edirne'de bıçakla öldürülen 15 yaşındaki kızın cenazesi toprağa verildi
        Edirne'de bıçakla öldürülen 15 yaşındaki kızın cenazesi toprağa verildi
        Anadolu Ajansı 105 yaşında
        Anadolu Ajansı 105 yaşında