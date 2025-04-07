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        Edirne İl Genel Meclisinin nisan ayı toplantıları başladı

        Edirne İl Genel Meclisinin nisan ayı toplantıları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 16:38 Güncelleme: 07.04.2025 - 16:58
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        Edirne İl Genel Meclisinin nisan ayı toplantıları başladı
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        Edirne İl Genel Meclisinin nisan ayı toplantıları başladı.

        İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu'nun birleşimi başlatmasının ardından yoklama yapıldı, mart ayı son birleşiminin tutanak özeti okundu.

        Gegeoğlu, toplantı öncesi yaptığı konuşmada, meclis üyelerinin Ramazan Bayramını kutladı.

        Tatilin ardından meclisin çalışmalarına başladığını belirten Gegeoğlu, Edirne'ye, ilçelere ve köylere daha iyi hizmet etmek için yoğun şekilde çalışmaya gayret edeceklerini kaydetti.

        Toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Şenol Kılıç ile Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı Halil Akdağ rapor sundu.

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