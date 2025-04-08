Edirne Valisi Sezer'e Dünya Romanlar Günü ziyareti
Edirne Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Erdem Güyümgüler ve Çeribaşı Fikri Ocak, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Edirne Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Erdem Güyümgüler ve Çeribaşı Fikri Ocak, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Romanlar Günü'nü kutladı.
Güyümgüler ve Ocak desteklerinden dolayı Sezer'e teşekkür etti.
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