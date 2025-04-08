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        Edirne'de vatandaşlar 15 yaşındaki kızın öldürülmesine tepki için yürüdü

        Edirne'de vatandaşlar, 15 yaşındaki Gülden Coni'nin bıçaklanarak öldürülmesine tepki için yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 21:13 Güncelleme: 08.04.2025 - 21:13
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        Edirne'de vatandaşlar 15 yaşındaki kızın öldürülmesine tepki için yürüdü
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        Edirne'de vatandaşlar, 15 yaşındaki Gülden Coni'nin bıçaklanarak öldürülmesine tepki için yürüyüş düzenledi.

        Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde bir araya gelen ve öldürülen kızın komşularından oluşan yaklaşık 400 kişi, ellerinde "Gülden için adalet istiyoruz" yazılı pankart ile dövizler taşıdı.

        Yıldırım Caddesi'nden Yeni İmaret Mahallesi'ndeki II. Bayezid Camisi'ne yürüyen, çoğunluğu kadınlardan oluşan grup, "Başka anneler ağlamasın", "Güldenler ölmesin ocaklar sönmesin" ve "Kadınlar çiçektir dokunmayın" sloganları attı.

        Grup adına açıklama yapan Bahattin Ulusoy, Gülden Coni'nin ölümünün acısını yaşadıklarını söyledi.

        Yürüyüşe katılanlara teşekkür eden Ulusoy, "Acımızı tüm Türkiye duysun, amacımız bu sesi yükseltmek. Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi halkının, kızımızın ailesinin yanında olduğunu göstermek istedik. Katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Adalete güveniyoruz." dedi.

        Grup, daha sonra Gülden Coni için dua etti.

        Yürüyüşe katılan Gülden'in annesi Zehra ve babası Sami Coni de acılarının büyük olduğunu, adalete güvendiklerini ifade etti.

        Çavuşbey Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde cumartesi günü hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri gelmiş, ekipler 15 yaşındaki Gülden Coni'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemiş, katil zanlısı 14 yaşındaki E.A. polis tarafından gözaltına alınmıştı.

        Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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