Edirne'de vatandaşlar 15 yaşındaki kızın öldürülmesine tepki için yürüdü

Edirne'de vatandaşlar, 15 yaşındaki Gülden Coni'nin bıçaklanarak öldürülmesine tepki için yürüyüş düzenledi.

Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde bir araya gelen ve öldürülen kızın komşularından oluşan yaklaşık 400 kişi, ellerinde "Gülden için adalet istiyoruz" yazılı pankart ile dövizler taşıdı.

Yıldırım Caddesi'nden Yeni İmaret Mahallesi'ndeki II. Bayezid Camisi'ne yürüyen, çoğunluğu kadınlardan oluşan grup, "Başka anneler ağlamasın", "Güldenler ölmesin ocaklar sönmesin" ve "Kadınlar çiçektir dokunmayın" sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan Bahattin Ulusoy, Gülden Coni'nin ölümünün acısını yaşadıklarını söyledi.

Yürüyüşe katılanlara teşekkür eden Ulusoy, "Acımızı tüm Türkiye duysun, amacımız bu sesi yükseltmek. Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi halkının, kızımızın ailesinin yanında olduğunu göstermek istedik. Katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Adalete güveniyoruz." dedi.