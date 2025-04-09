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        Çocukluk hayali tiyatro sahnesine yıllar sonra polis olarak kavuştu

        GÖKHAN BALCI - Edirne'de polis memuru Ozan Kırçıl, çocukluk hayali olan tiyatro sahnesine emniyet mensuplarınca oluşturulan tiyatro grubunda yer alarak çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 11:11 Güncelleme: 09.04.2025 - 11:29
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        Çocukluk hayali tiyatro sahnesine yıllar sonra polis olarak kavuştu
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        GÖKHAN BALCI - Edirne'de polis memuru Ozan Kırçıl, çocukluk hayali olan tiyatro sahnesine emniyet mensuplarınca oluşturulan tiyatro grubunda yer alarak çıktı.

        Valilik öncülüğünde kentte yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına destek amacıyla İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un eşi Aynur Karaburun tarafından gönüllü emniyet mensupları ve ailelerinden oluşan tiyatro grubu kuruldu.

        Kentte görevli polis memuru Ozan Kırçıl da gruba katıldı. Yapılan değerlendirme sonucu başrole uygun görülen Kırçıl, provaların ardından ekiple birlikte sahneye çıkarak çocukluk hayaline kavuştu.

        - "Çok olumlu tepkiler aldık"

        Onur Kırçıl, tiyatroya olan ilgisinin ilkokulda annesiyle gittiği "Alice Harikalar Diyarı'nda" adlı çocuk oyunuyla başladığını söyledi.

        Oyunda sahnedeki rengarenk ışıklar, danslar ve görsel şölenden etkilendiğini belirten Kırçıl, "Atmosfer beni adeta içine çekti. Daha o zamanlar iç geçirmiştim 'ben de bu sahnede bir gün olmalıyım' diye. Tiyatroya olan ilgim küçük yaşlarda başladı. Bu projeyle de sahnede olma hayallerimi gerçekleştirme fırsatına ulaştım." dedi.

        Kırçıl, emniyet mensupları ve ailelerinden oluşan bir tiyatro grubu kurulacağını duyunca heyecanla başvurduğunu dile getirdi.

        Amatör bir ruhla yaklaşık 3 ay çalışarak emekli emniyet müdürü Feyzullah Arslan ile Nermin Ertürkmen'in kaleme aldığı "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı oyunu sahneye koyduklarını ifade eden Kırçıl, "Galamızın ardından çok olumlu tepkiler aldık. Gala sonrası 3 kez daha oyunumuzu sahneledik. Geri dönüşler her zaman olumlu oldu. Toplumsal bir mesaj verme niyetiyle yola çıktığımız bu oyunda beğenildik, alkışlandık. Tabiri caizse ayakta alkışlandık. Bu da vermiş olduğumuz emeğin karşılığını aldığımız için bizleri ziyadesiyle mutlu etti." diye konuştu.

        Tiyatronun bir ekip işi olduğunu belirten Kırçıl, "Işıkçısından sesçisine, sahne arkasında, sahne önünde ufacık da olsa bir rol alan tüm arkadaşlarım benim gözümde bir başrol oyuncusu zaten. Başrol olmak tabii ki mutlu hissettiriyor. Göz önünde olmak, alkışlanmak, övgüler almak beni fazlasıyla mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

        Kırçıl, oyunda çocuklarına karşı ilgisiz, onlara vakit ayırmayan babayı canlandırdığını söyledi.

        - "Herkesi oyunumuzu izlemeye bekliyoruz"

        Tiyatro ekibi olarak uyuşturucuyla sahada mücadele eden meslektaşlarına oyunla destek olarak farkındalık yaratmak istediklerini vurgulayan Kırçıl, şunları kaydetti:

        "Sayın İçişleri Bakanımızın uyuşturucuyla mücadelenin çeşitlendirilmesi talimatı gereği bizim bu oyunu sahnelememize onay veren Sayın Valimize, projenin ilk gününden beri her zaman yanımızda olan İl Emniyet Müdürümüz Onur Karaburun ve proje koordinatörümüz, Şuküfe rolüyle yanımızda yer alan, bizlere ilham kaynağı olan Aynur Karaburun'a şükranlarımı sunuyorum. Tüm Edirne halkını, aile içindeki iletişimsizliğin yalnızlaştırdığı bir gencin nasıl uyuşturucuya sürüklendiğini anlatan oyunumuzu izlemeye bekliyoruz."

        Kırçıl, tiyatro oyununun sahnelenmeye devam edeceğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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