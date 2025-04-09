Çocukluk hayali tiyatro sahnesine yıllar sonra polis olarak kavuştu

GÖKHAN BALCI - Edirne'de polis memuru Ozan Kırçıl, çocukluk hayali olan tiyatro sahnesine emniyet mensuplarınca oluşturulan tiyatro grubunda yer alarak çıktı.

Valilik öncülüğünde kentte yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına destek amacıyla İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un eşi Aynur Karaburun tarafından gönüllü emniyet mensupları ve ailelerinden oluşan tiyatro grubu kuruldu.

Kentte görevli polis memuru Ozan Kırçıl da gruba katıldı. Yapılan değerlendirme sonucu başrole uygun görülen Kırçıl, provaların ardından ekiple birlikte sahneye çıkarak çocukluk hayaline kavuştu.

- "Çok olumlu tepkiler aldık"

Onur Kırçıl, tiyatroya olan ilgisinin ilkokulda annesiyle gittiği "Alice Harikalar Diyarı'nda" adlı çocuk oyunuyla başladığını söyledi.

Oyunda sahnedeki rengarenk ışıklar, danslar ve görsel şölenden etkilendiğini belirten Kırçıl, "Atmosfer beni adeta içine çekti. Daha o zamanlar iç geçirmiştim 'ben de bu sahnede bir gün olmalıyım' diye. Tiyatroya olan ilgim küçük yaşlarda başladı. Bu projeyle de sahnede olma hayallerimi gerçekleştirme fırsatına ulaştım." dedi.

Kırçıl, emniyet mensupları ve ailelerinden oluşan bir tiyatro grubu kurulacağını duyunca heyecanla başvurduğunu dile getirdi.

Amatör bir ruhla yaklaşık 3 ay çalışarak emekli emniyet müdürü Feyzullah Arslan ile Nermin Ertürkmen'in kaleme aldığı "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı oyunu sahneye koyduklarını ifade eden Kırçıl, "Galamızın ardından çok olumlu tepkiler aldık. Gala sonrası 3 kez daha oyunumuzu sahneledik. Geri dönüşler her zaman olumlu oldu. Toplumsal bir mesaj verme niyetiyle yola çıktığımız bu oyunda beğenildik, alkışlandık. Tabiri caizse ayakta alkışlandık. Bu da vermiş olduğumuz emeğin karşılığını aldığımız için bizleri ziyadesiyle mutlu etti." diye konuştu.

Tiyatronun bir ekip işi olduğunu belirten Kırçıl, "Işıkçısından sesçisine, sahne arkasında, sahne önünde ufacık da olsa bir rol alan tüm arkadaşlarım benim gözümde bir başrol oyuncusu zaten. Başrol olmak tabii ki mutlu hissettiriyor. Göz önünde olmak, alkışlanmak, övgüler almak beni fazlasıyla mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.