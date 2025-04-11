Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

        Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 13:31 Güncelleme: 11.04.2025 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
        ABONE OL

        Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Güvenlik güçleri, birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan E.Ş. ile U.D'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin, FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor
        Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler adliyede
        Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler adliyede
        Şişli'deki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
        Şişli'deki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Meslektaşına âşık oldu
        Meslektaşına âşık oldu
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Heyecanla halı sahaya gitti... Kahreden maç!
        Heyecanla halı sahaya gitti... Kahreden maç!
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        59 öğrenci daha tahliye edildi
        59 öğrenci daha tahliye edildi
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        Direksiyonda kalp krizi! Kaza yaptı, hayatını kaybetti
        Direksiyonda kalp krizi! Kaza yaptı, hayatını kaybetti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Fenerbahçe'den yabancıya hisse satışı
        Fenerbahçe'den yabancıya hisse satışı

        Benzer Haberler

        Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 terör şüphelisi yakalandı
        Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 terör şüphelisi yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Göç İdaresi Başkanlığı 12. kuruluş yıl dönümünü kutluyor
        Göç İdaresi Başkanlığı 12. kuruluş yıl dönümünü kutluyor
        Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist Edirne'de yakalandı
        Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist Edirne'de yakalandı
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Edirne Valiliğini ziyaret etti
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Edirne Valiliğini ziyaret etti
        Yağmur suyu hasadı su ve enerjiden tasarruf sağlıyor
        Yağmur suyu hasadı su ve enerjiden tasarruf sağlıyor