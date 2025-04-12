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        Şampiyon genç kadın milli güreşçiler, tarih yazmaya hazırlanıyor

        CİHAN DEMİRCİ - Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) çalışmalarını sürdüren genç kadın milli güreşçiler, bu yıl da Avrupa ve dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 11:03 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:13
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        Şampiyon genç kadın milli güreşçiler, tarih yazmaya hazırlanıyor
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        CİHAN DEMİRCİ - Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) çalışmalarını sürdüren genç kadın milli güreşçiler, bu yıl da Avrupa ve dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

        Edirne'deki TOHM'da antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdüren 20 yaş altı kadın milli güreşçiler, katılacakları şampiyonalarda başarılarıyla tekrar tarihe adlarını yazdırmak istiyor.

        Milli güreşçiler, 17-18 Nisan'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nın ardından haziran ayında İtalya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

        - "TOHM'da verdiğimiz emeğin karşılığını alacağız"

        Avrupa şampiyonu milli güreşçi İlayda Çin, AA muhabirine, Türkiye Şampiyonası hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.

        Türkiye'de şampiyon olup milli takıma girdikten sonra Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirten İlayda, "Tekrar Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Türk bayrağını dalgalandırmak çok gurur verici. TOHM'da verdiğimiz emeğin karşılığını alacağız." dedi.

        Avrupa şampiyonu milli güreşçi Nil Aktaş da Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olarak milli takıma girmek istediğini ifade etti.

        Avrupa ve dünya şampiyonu olmayı hedeflediğini anlatan Nil, şunları kaydetti:

        "Bu ay Türkiye Şampiyonası var. Ondan sonra Avrupa ve dünya şampiyonalarında bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Gurur verici bir duygu. Arkamızdan yetişen sporcular var ve bunu devam ettirecekler. Bir hedef doğrultusunda çok çalışmaları gerekiyor, sonrasında başarı geliyor zaten."

        Milli güreşçi Yağmur Karabacak ise 7 yıldır güreşe emek verdiğini söyledi.

        Emeklerinin karşılığını Avrupa ve dünya şampiyonalarında kürsüye çıkarak aldığını dile getiren Yağmur, "Avrupa'da 2 kez ikinciliğim ve üçüncülüğüm var. Dünya Şampiyonası'nda beşinciliğim ve Türkiye şampiyonluklarım var. Avrupa ve dünyada birincilik kürsüsüne çok yaklaştım, bu yıl şampiyon olmak istiyorum. O hedefle çalışmalarımı sürdürüyorum." ifadelerini kullandı.

        - "Burada tek bir amaç için çalışıyorlar"

        Edirne TOHM Spor Uzmanı Nilgün Güçlü, TOHM'un Avrupa ve dünya şampiyonları yetiştirdiğini söyledi.

        Genç sporcuların Avrupa ve dünya şampiyonalarından sonra hedefinin olimpiyatlar olduğunu aktaran Güçlü, şunları kaydetti:

        "Önümüzde Türkiye Güreş Şampiyonası var. Oradan aldıkları dereceyle milli takıma girecekler. Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılacaklar, örnek aldıkları sporcuların izinde devam edecekler. Yasemin Adar, Buse Tosun, Evin Demirhan, Bediha Gün, genç sporculara örnek oldu. Devamında Elmira Yasin, Nesrin Baş, Ebru Dağbaşı, Selvi İlyasoğlu ve birçok milli güreşçi, gençlere örnek oluyor. Edirne, güreşin merkezi ve yetiştirilen sporcularımızla da merkez olmaya devam edeceğiz."

        Antrenör Begüm Mısıratlı ise milli güreşçilerin çeşitli şehirlerden Edirne TOHM'a gelerek çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

        Ailelerinden uzakta olsalar da onlara gurbette olduklarını hissettirmediklerini anlatan Mısıratlı, "Sporcularımız tesislerde birlikte kalıyor. Antrenmanlarını yapıyorlar, yemeği birlikte yiyip sosyal aktivitelere katılıyorlar. Burada tek bir amaç için çalışıyorlar. Avrupa ve dünyada Türk bayrağını birlikte dalgalandıracaklar." dedi.

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