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        Edirnespor sahasında Büyükçekmece Tepecikspor ile 2-2 berabere kaldı

        Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Edirnespor, sahasında Büyükçekmece Tepecikspor ile 2-2 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 20:04 Güncelleme: 13.04.2025 - 20:05
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        Edirnespor sahasında Büyükçekmece Tepecikspor ile 2-2 berabere kaldı
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        Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Edirnespor, sahasında Büyükçekmece Tepecikspor ile 2-2 berabere kaldı.

        Tunca Spor Sahası'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Büyükçekmece Tepecikspor 1-0 önde kapattı.

        Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Edirnespor bulduğu golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Deplasman ekibi 83. dakikada yeniden öne geçerken ev sahip ekip karşılaşmanın son dakikalarında yeniden beraberliği yakaladı.

        Kalan dakikalarda gol olmazken maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı maçı takip ederek takıma destek verdi.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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