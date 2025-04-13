Edirne Valisi Yunus Sezer, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı maçı takip ederek takıma destek verdi.

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Edirnespor, sahasında Büyükçekmece Tepecikspor ile 2-2 berabere kaldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.