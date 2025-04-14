Keşan Genç Ordu Spor Kulübü, 9. Parlayan Yıldızlar Turnuvası'nda ikincilik kupasını elde etti.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kulübün 9 yaş altı sporculardan oluşan takımları bir tesiste gösteri maçı yaptı.

Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı da maç sonrası sporcuları tebrik etti.

Spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini belirten Atlı, "Bu başarıda emeği geçen tüm teknik ekibi, sporcuları ve aileleri yürekten kutluyorum. Keşan Genç Ordu Spor Kulübü ikincilik kupasını kazandı. Türk futbolunun parlayan yıldızlarını heyecanla izlemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Keşan'da Türk Halk Müziği Konseri

Keşan ilçesinde Türk Halk Müziği Konseri verildi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Keşan Türkü Dostları Derneği işbirliğiyle şef Soner Velioğlu'nun yönetimindeki koro Türk Halk Müziği eserleri seslendirdi.

Konserin ardından Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Velioğlu'na çiçek hediye ederek, sanatçıları tebrik etti.