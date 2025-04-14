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        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Genç Ordu Spor Kulübü, 9. Parlayan Yıldızlar Turnuvası'nda ikincilik kupasını elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 09:35 Güncelleme: 14.04.2025 - 09:39
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        Edirne'den kısa kısa
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        Keşan Genç Ordu Spor Kulübü, 9. Parlayan Yıldızlar Turnuvası'nda ikincilik kupasını elde etti.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kulübün 9 yaş altı sporculardan oluşan takımları bir tesiste gösteri maçı yaptı.

        Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı da maç sonrası sporcuları tebrik etti.

        Spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini belirten Atlı, "Bu başarıda emeği geçen tüm teknik ekibi, sporcuları ve aileleri yürekten kutluyorum. Keşan Genç Ordu Spor Kulübü ikincilik kupasını kazandı. Türk futbolunun parlayan yıldızlarını heyecanla izlemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Keşan'da Türk Halk Müziği Konseri

        Keşan ilçesinde Türk Halk Müziği Konseri verildi.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Keşan Türkü Dostları Derneği işbirliğiyle şef Soner Velioğlu'nun yönetimindeki koro Türk Halk Müziği eserleri seslendirdi.

        Konserin ardından Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Velioğlu'na çiçek hediye ederek, sanatçıları tebrik etti.

        - Enez'de bisiklet yarışı düzenlendi

        Enez ilçesinde okul sporları etkinlikleri kapsamında bisiklet yarışı düzenlendi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal etkinlik öncesi katılımcıları ziyaret etti.

        Tutal, okul sporları etkinliklerinin öğrencilere katkı sağladığını belirtti. Yarışmanın sonunda dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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